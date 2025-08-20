O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez críticas a Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, em mensagens trocadas com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

'Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF', disse Eduardo a Bolsonaro. A mensagem foi enviada em 11 de julho e divulgada em relatório da PF (Polícia Federal) que indiciou Bolsonaro e o filho 03. Para a PF, o deputado pretendia mostrar ao ex-presidente que a interlocução do governador com o governo americano poderia atrapalhar suas articulações em Washington em favor do pai.

Para Eduardo, Tarcísio estava "se aquecendo para 2026". A declaração alude à possibilidade de o governador disputar o Planalto no próximo ano. O deputado diz que Tarcísio "sempre esteve de braço cruzado" enquanto via Bolsonaro "se fuder".

Governador "quer posar como salvador da pátria", disse Eduardo. "Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer", escreveu o deputado ao pai. Para Eduardo, uma eleição de Tarcísio resolveria só "a vida do pessoal da Faria Lima".

"A narrativa de Tarcísio te sucedendo está muito forte", afirmou Eduardo ao pai em 25 de junho. "Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui", explica o deputado ao ex-presidente.

"Se quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá" disse deputado a Bolsonaro. O recado foi enviado ao ex-presidente em 11 de julho, quando ele esteve com Tarcísio. "Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso", frisou Eduardo na ocasião.

PF indiciou Bolsonaro e Eduardo

Pai e filho foram acusados de tentar obstruir a ação penal da trama golpista. Bolsonaro e Eduardo foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o STF e beneficiar o pai.

"Minha atuação nos EUA jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil", afirma Eduardo. Em nota à imprensa hoje, ele chamou de "lamentável e vergonhoso" o vazamento das mensagens. "Se o meu 'crime' for lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão", disse.