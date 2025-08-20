Suécia muda de lugar igreja centenária ameaçada por mineração - Templo luterano da cidade de Kiruna tem 672 toneladas e está em risco devido ao avanço da maior mina subterrânea de minério de ferro do mundo.A proximidade cada vez maior com a maior mina subterrânea de minério de ferro do mundo obrigou autoridades da cidade de Kiruna, no norte da Suécia, a moverem uma igreja luterana centenária de 672 toneladas, feita de madeira, para um novo local, a cerca de 5 quilômetros do atual.

A mudança, que permitirá a expansão da mina subterrânea de minério de ferro, começou nesta terça-feira (19/08), com transmissão pela televisão e benção de duas representantes da igreja luterana, e está prevista para ser concluída nesta quarta.

A igreja luterana de 113 anos tem uma estrutura angular de cerca de 40 metros de altura e já foi eleita a construção mais bonita da Suécia. Ela foi içada sobre dois caminhões de reboques especiais de plataforma com controle remoto.

Pelo menos 10 mil pessoas são esperadas na cidade ártica de 18 mil habitantes para acompanhar esse evento histórico e ver a igreja avançando a um ritmo de meio quilômetro por hora. Até mesmo o rei Carlos 16 Gustavo da Suécia planeja estar entre os presentes nesta quarta-feira.

A operação faz parte de um projeto de décadas para realocar grande parte da cidade de Kiruna, a mais setentrional da Suécia, após a mineração ter afetado o solo sob o seu centro histórico. Cerca de 3 mil casas e cerca de 6 mil pessoas precisarão ser transferidas, segundo a operadora da mina, a LKAB.

A mudança do centro de Kiruna está em andamento desde 2004. À medida que a mina se expandia no subsolo, os moradores começaram a notar rachaduras em prédios e estradas. Para atingir uma nova profundidade de 1.365 metros e evitar que parte da cidade fosse engolida, as autoridades começaram a mover os prédios para um novo centro, a uma distância segura da mina. Até julho passado, 25 prédios haviam sido içados sobre vigas e transportados para o leste. Restavam 16, incluindo a igreja.

Presente da mineradora

A igreja foi encomendada pela operadora da mina, a LKAB, em 1912 e entregue à cidade como um presente. Agora, a LKAB está financiando a realocação, estimada em 500 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 290 milhões), para a qual estradas tiveram de ser alargadas.

A emissora pública SVT transmite o espetáculo ao vivo, chamando-o de "A grande caminhada da igreja", com o representante sueco no Festival Eurovisão da Canção de 2025, KAJ, se apresentando para a multidão.

Embora a mudança esteja sendo celebrada como um grande feito de engenharia, os sentimentos não são os mesmos para a comunidade indígena sami, que cria renas na região há milhares de anos. Eles alertam que a expansão da mina ameaça as rotas tradicionais de migração do animal e temem que isso coloque em risco a subsistência dos pastores de renas.

A igreja foi fechada ao público há um ano para os preparativos para a mudança. A previsão é de que ela reabra as portas no novo local no fim de 2026.

as/cn (AP, AFP, Reuters)