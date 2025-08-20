STOXX 600 fecha em alta, mas ganhos são limitados por ações de tecnologia e defesa

Por Twesha Dikshit e Sukriti Gupta

(Reuters) - O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta nesta quarta-feira, impulsionado pelas ações de consumo e de saúde, enquanto as quedas nos papéis de tecnologia e defesa limitaram os ganhos, antes de uma reunião crucial dos bancos centrais globais.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,23%, a 559,09 pontos, atingindo seu nível de fechamento mais alto em mais de cinco meses. Entretanto, a maioria das principais bolsas regionais caiu.

Entre os setores, as ações de alimentos e bebidas voltadas para o consumidor foram as que mais ganharam, com alta de 2,3%, lideradas pelo avanço de 3,6% da Nestlé. As empresas de bens pessoais e domésticos vieram em seguida, com alta de 1,4%.

O otimismo em relação ao progresso para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia persistiu, conforme os Estados Unidos e seus aliados se preparavam para definir o que o apoio militar à Ucrânia pode envolver como parte de um acordo, mas também houve cautela, já que os detalhes não estavam claros.

As ações de empresas europeias ligadas à defesa caíram 1,4%, depois de sofrerem seu pior dia em mais de um mês na sessão anterior, devido às expectativas de um acordo de paz na Ucrânia.

"Mesmo que a guerra termine, há um enorme ciclo de reabastecimento que precisa ser feito para que os países reponham suas armas, o que manterá essas empresas em atividade por um longo tempo", disse Michael Field, estrategista-chefe de ações da Morningstar.

"O mercado está com uma pequena falha em seu pensamento sobre o setor (de defesa)."

Ações de tecnologia caíram 0,5%, acompanhando uma liquidação de tecnologia nos EUA, devido a preocupações sobre uma bolha de ações de inteligência artificial e incerteza em torno da perspectiva da taxa de juros.

Nesta semana, o foco será o simpósio anual do Federal Reserve em Jackson Hole, onde o chair Jerome Powell e outros chefes de bancos centrais importantes discursarão.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,08%, a 9.288,14 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,60%, a 24.276,97 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 registrou variação negativa de 0,08%, a 7.973,03 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,36%, a 42.864,81 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou variação negativa de 0,08%, a 15.292,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,29%, a 7.986,11 pontos.