Solidão crônica afeta mais que o humor: veja impactos na saúde

Para além da tristeza, a solidão crônica também afeta o corpo e pode causar problemas como hipertensão arterial, obesidade, fadiga generalizada e alterações no sono, segundo explica o neurocirurgião Orlando Maia no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.

"As pessoas acham que a solidão tem um fator mental exclusivo, e não é. Existem alguns hormônios produzidos pelo cérebro, e o principal deles é o cortisol, inimigo de um processo inflamatório crônico no nosso organismo", afirma.

De acordo com o neurocirurgião, a produção contínua de cortisol leva a um estado inflamatório persistente, que pode aumentar a ingestão alimentar e provocar compulsão por comida, além de favorecer o surgimento de vícios.

Tudo isso cria um quadro complexo que interfere no convívio social e gera um ciclo negativo que se retroalimenta.

A pessoa vai se isolando, produz cortisol, que aumenta a pressão e o distúrbio alimentar, e vai criando uma bola de neve, que a pessoa tem dificuldade de sair. Orlando Maia, neurocirurgião

A solidão crônica também promove uma mudança da parte imunológica, e algumas pessoas podem desenvolver doenças autoimunes ou mesmo aquele resfriado do a dia a dia que não sara. "A pessoa trata isso de forma separada, mas é um todo", destaca o neurocirurgião.

Tristeza constante? Veja sinais que podem indicar solidão crônica

A solidão crônica já entrou para a lista de novas epidemias nos Estados Unidos e acontece quando o sentimento de estar desconectado de outras pessoas faz com que a sensação de tristeza seja persistente.

É um sentimento de solidão persistente, no qual a pessoa não consegue colocar em prática a solitude em nenhum momento. A solitude é saber lidar bem com essa solidão e tirar proveito de estar só. Diogo Almeida, ator e psicólogo

Neste sentido, o psicólogo ressalta que a forma como a pessoa lida com a solidão também está relacionada à cultura do meio em que vive.

"A gente fala muito sobre os tempos atuais, em que precisamos nos enquadrar e nos encaixar em um perfil para fazer parte de um sistema, e isso leva à solidão. Não é fácil. Muitos jovens passam por isso, assim como pessoas na casa dos 60 anos, porque começam a perder suas conexões, as pessoas que foram referência para elas. Isso também é muito difícil", afirma.

No caso de pessoas que sofrem de solidão crônica, é comum que elas se isolem, o que pode acabar resultando em depressão.

"Isso pode levar a várias consequências. Por exemplo, a obesidade é muito presente. A mulher deixa de se enxergar como um ser desejável. Também pode passar para vícios, como tabagismo e alcoolismo", explica o psicólogo.

Diogo ressalta que a solidão crônica é comum entre mães que têm filhos com diagnóstico de TEA (transtorno do espectro autista). "A maioria delas cria os filhos sozinha, porque um pouco mais de 70% dos homens, quando recebem o diagnóstico de autismo na família, abandonam o lar", afirma.

Conexão VivaBem

Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Diogo Almeida no topo da página.