Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de pagamentos

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nessa modalidade, os saques são liberados conforme o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa retirar o valor correspondente.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025

Nascidos em fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025

Nascidos em março: 3/03/2025 a 30/05/2025

Nascidos em abril: 1/04/2025 a 30/06/2025

Nascidos em maio: 2/05/2025 a 31/07/2025

Nascidos em junho: 2/06/2025 a 29/08/2025

Nascidos em julho: 1/07/2025 a 30/09/2025

Nascidos em agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025

Nascidos em setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025

Nascidos em outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025

Nascidos em novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Se o trabalhador for demitido, só poderá sacar o valor referente à multa rescisória, não o saldo integral da conta.

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo da conta do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de saque de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário cadastrar uma conta bancária para receber o valor. O crédito é feito em até 5 dias úteis após a solicitação, se realizada no mês de aniversário.

Também é possível voltar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação em andamento. A mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação de retorno.

Valor do saque-aniversário

O valor é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescida de uma parcela adicional que depende do saldo disponível.

Alíquotas e parcelas adicionais por faixa de saldo

Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional

De R$ 500,01 até R$ 1.000: 40%, parcela adicional de R$ 50

De R$ 1.000,01 até R$ 5.000: 30%, parcela adicional de R$ 150

De R$ 5.000,01 até R$ 10.000: 20%, parcela adicional de R$ 650

De R$ 10.000,01 até R$ 15.000: 15%, parcela adicional de R$ 1.150

De R$ 15.000,01 até R$ 20.000: 10%, parcela adicional de R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900