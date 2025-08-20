Salário mínimo 2025: veja valor atual do piso nacional após reajuste

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O pagamento só ocorreu em fevereiro, mesmo com o reajuste valendo desde janeiro, porque os salários são depositados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o aumento passou a aparecer no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas oferecidos pelo governo federal.

O novo valor de R$ 1.518 corresponde a um aumento de R$ 106, ou seja, um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. Apesar disso, o valor final ficou menor devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança na regra de cálculo

A antiga fórmula considerava a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador que o índice oficial da inflação, o IPCA — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Segundo essa regra, o salário mínimo teria sido R$ 1.525.

A nova metodologia incluiu um terceiro critério: um limite de aumento de despesas de 2,5%. Com isso, mesmo que o PIB registre crescimento de 3,2%, será aplicado apenas o teto de 2,5%.

O valor do salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente do INSS, e outros benefícios sociais. Por isso, o governo busca evitar aumentos muito altos, prevenindo impactos negativos no orçamento em períodos de contenção de gastos.