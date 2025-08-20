Rússia diz que discussões sobre segurança sem Moscou são "caminho para lugar nenhum"

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta quarta-feira que as tentativas de resolver questões de segurança relacionadas à Ucrânia sem a participação de Moscou são um "caminho para lugar nenhum".

O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, fez os comentários dois dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu o presidente da Ucrânia e líderes europeus para discussões sobre garantias de segurança para a Ucrânia que poderiam ajudar a acabar com a guerra.

"Não podemos concordar com o fato de que agora é proposto resolver questões de segurança, segurança coletiva, sem a Federação Russa. Isso não vai funcionar", disse Lavrov.

"Tenho certeza de que o Ocidente e, sobretudo, os Estados Unidos, entendem perfeitamente bem que discutir seriamente questões de segurança sem a Federação Russa é uma utopia, é um caminho para lugar nenhum."