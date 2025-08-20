Topo

Notícias

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

20/08/2025 07h46

O Exército russo afirmou nesta quarta-feira (20) que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia, reivindicando mais avanços territoriais, apesar dos esforços de paz liderados pelos Estados Unidos e da intensa atividade diplomática para tentar acabar com o conflito.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou no Telegram que suas tropas seguem "avançando profundamente nas defesas inimigas" na região de Donetsk, com a tomada das localidades de Sukhetske e Pankivka.

As localidades ficam próximas de um setor da frente de batalha no qual o Exército russo rompeu as defesas ucranianas na semana passada, entre o centro logístico de Pokrovsk e Kostiantinivka.

Na região vizinha de Dnipropetrovsk, o Exército russo afirmou ter capturado a localidade de Novogeorgiivka.

As tropas de Moscou entraram pela primeira vez na área, que havia sido poupada dos combates, em julho. 

Os avanços mais recentes aconteceram em meio aos esforços dos líderes dos governantes dos Estados Unidos e dos países da Europa para negociar um acordo de paz que encerre a campanha militar russa, que começou em fevereiro de 2022.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, aceitou uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e concordou com algumas garantias de segurança para Kiev. 

Segundo três fontes que acompanharam a ligação telefônica de segunda-feira entre Trump e Putin, o líder do Kremlin propôs organizar a reunião de cúpula com Zelensky em Moscou, ideia que foi rejeitada pelo presidente ucraniano.

bur/jj/arm/es/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Rússia afirma que tomou o controle de três localidades no leste da Ucrânia

Israel mobiliza reservistas para ocupação de Gaza e quer recrutar mais de 10 mil soldados no exterior

O que há em Donbass, chave no debate sobre guerra na Ucrânia

Israel convoca 60 mil reservistas para plano de tomada de Gaza

Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Assassinato de gari: polícia apura se houve omissão de esposa delegada

Noel Gallagher elogia o irmão Liam em entrevista sobre o retorno do Oasis

Justiça colombiana suspende prisão domiciliar do ex-presidente Uribe

Super Centro de Vacinação é inaugurado em shopping no Rio

Japão recebe líderes africanos para estabelecer posição como alternativa à China

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3