LG anuncia monitor gamer com tela curva: 'sensação de estar dentro do jogo'

O mercado gamer tem mais um monitor com tecnologia avançada para chamar de seu: o LG UltraGear GX9 OLED Curvo Dual Mode 5K2K. Ele já chega ao Brasil com moral alta: foi reconhecido com o prêmio "Best of Innovation" (melhor inovação, na tradução direta) na CES 2025, considerada maior feira de eletrônicos de consumo do mundo.

O GX9 é equipado com o mesmo sistema operacional das smart TVs da LG, permitindo assistir a filmes, séries e ouvir música sem depender de computador, notebook ou celular. O Guia de Compras UOLtestou o lançamento por alguns minutos e a seguir está nossas primeiras impressões. O lançamento está em pré-venda por R$ 14.999,00.

Para jogadores exigentes.

Painel curvo atualizado. O novo UltraGear GX9 traz a mesma tela OLED de 45 polegadas ultrawide (21:9) do monitor modelo LG 45GS95QE-B, até então o mais avançado da marca no Brasil, mas aumenta os pixels de 3.440 x 1.440 para 5.120 x 2.160 pixels.

Na prática, o GX9 tem uma altura semelhante ao que já vimos em monitores e TVs 4K tradicionais, mas estica a largura, oferecendo mais espaço lateral e resolução, mantendo o mesmo tamanho. É quase como ter dois monitores 16:9 lado a lado, sem bordas.

A curvatura de 800 milímetros do monitor, aliada à tela mais esticada, cria a sensação de estar 'dentro' do jogo Imagem: Diego Sousa / Colaboração ao Guia de Compras UOL

Tela curva de 800R. Significa que a curvatura do monitor tem 800 milímetros, bem acentuado. Aliado à tela mais esticada do monitor, a curva aproxima a borda da tela dos olhos, criando a sensação de estar dentro do jogo.

Foi o que senti quando testei um simulador de corrida no GX9: ele envolveu totalmente meu campo de visão, dando para enxergar toda a largura do monitor sem precisar virar muito a cabeça.

5K2K Dual Mode. O "5K2K" do nome não se refere apenas à resolução incomum da tela. Segundo Leonardo Almeida, gerente sênior de Monitores da LG Brasil, o grande diferencial do GX9 está na possibilidade de definir se o monitor focará em gráficos ou fluidez com apenas um botão.

"O UltraGear GX9 tem dois modos de jogo: se o jogador quiser a máxima fidelidade, pode jogar na resolução 5K a até 165Hz; já em jogos mais velozes, como Valorant, é possível mudar para 2K a até 330Hz, desbloqueando o máximo de fluidez que o monitor consegue entregar. Ambos os modos vêm com tempo de resposta real de apenas 0,03ms", explicou Almeida.

Sincronização adaptativa. Suporte a NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro e VESA Adaptive Sync. São tecnologias que alinham a taxa de atualização do monitor com a taxa de frames (FPS) do jogo, garantindo jogos mais suaves e sem quebras de quadro, mesmo em partidas rápidas.

Qualidade de imagem. Testei o UltraGear GX9 por alguns minutos em um simulador de corrida na pista de Interlagos, em São Paulo. Além da imersão proporcionada pela curvatura e proporção ultrawide, as cores saltam aos olhos —parecia mesmo que eu estava correndo na pista, dentro de um carro de verdade.

Os pretos são profundos, o brilho é intenso e, mesmo no ambiente iluminado, não notei nenhum reflexo, mostrando como o tratamento anti?glare funciona.

Sistema webOS integrado. Permite acessar apps de streaming, músicas e vídeos sem precisar de uma fonte de vídeo, como console ou PC. Ele funciona praticamente como uma smart TV ultrawide, sendo um modelo versátil para lazer e trabalho.

O monitor UltraGear GX9 OLED Curvo Dual Mode 5K2K da LG tem cinco portas para maior conectividade Imagem: Diego Sousa / Colaboração ao Guia de Compras UOL

Conectividade. São cinco portas: uma DisplayPort 2.1, que permite jogar na resolução 5K; duas HDMI 2.1, ideal para consoles mais recentes e PCs; uma USB-C com 90 W, que carrega notebooks e transfere vídeo/dados ao mesmo tempo; e uma USB-A 3.0, para conectar periféricos e armazenamento.

Construção robusta. O monitor é construído com uma combinação de plástico e metal que aparentam ser de alta qualidade. O suporte metálico permite ajustes de altura, inclinação e rotação.

Monitor touch ergonômico Smart Swing

Além do monitor gamer, a LG trouxe ao Brasil o Smart Monitor Swing, reconhecido por inovação na última CES. O modelo possui tela IPS LCD de 32 polegadas, resolução 4K, brilho de até 350 nits e o sistema webOS, que permite acessar apps de streaming diretamente no monitor.

O grande diferencial é a base articulada móvel, que gira 360° e oferece múltiplos ajustes de altura, inclinação, rotação vertical e giro lateral. Segundo Almeida, o monitor se adapta tanto a usos domésticos como entretenimento multimídia, quanto a cenários profissionais, incluindo apresentações e reuniões.

O Smart Monitor Swing tem como grande diferencial a base articulada móvel, que gira 360° Imagem: Diego Sousa / Colaboração ao Guia de Compras UOL

"O monitor touch Smart Swing reforça o compromisso da LG com a inovação para melhorar a vida das pessoas, a partir de novas possibilidades de uso para um produto único no mercado brasileiro", concluiu.

