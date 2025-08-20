Repelente de R$ 14 promete proteção contra mosquitos por até 45 noites

O Guia de Compras UOL encontrou um repelente elétrico da Raid que afasta mosquitos e ajuda você a ter uma noite de sono muito mais tranquila. O modelo promete durar até 45 noites e está custando R$ 13,97 na Amazon.

Sucesso entre os consumidores, o repelente elétrico líquido Family já registrou mais de um mil compras em julho. Confira mais informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Raid sobre o repelente

Contém um aparelho e um refil de 32,9 ml de repelente contra mosquitos;

Promete não deixar cheiro e durar por até 45 noites;

Possui uma luz suave;

Refil é compatível com todos os aparelhos da Raid e de outras marcas;

Pode ser usado em ambientes com crianças a partir dos seis meses de idade;

É possível usar em quartos, sala de estar e escritório;

Proporciona proteção contra mosquitos, inclusive os que podem transmitir doenças, como Dengue, Zika e Chikungunya.

O que diz quem comprou

Com mais de cinco mil avaliações na Amazon, o repelente elétrico tem nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). O ótimo rendimento, aroma suave e eficiência contra os mosquitos são os principais pontos positivos destacados pelos consumidores.

Produto bom, não vejo mais pernilongos em casa. Um refil dura bastante tempo, deixo ligado 24h sem problema algum. Olga Caroline

Meu maior acerto foi usar esse repelente elétrico. Onde moro é quente e tem muito mosquito, pra minha filha dormir tinha que ser sempre com mosquiteiro e quase toda noite ainda era picada. Depois que passamos a usar o Raid, dispensamos até o mosquiteiro. Funciona muito bem e recomendo a todo mundo. Jefferson

Gostei bastante, não tem cheiro forte e realmente protege. Passei um fim de semana todo em um lugar que eu sabia que tinha muita muriçoca e não vi nenhuma, pois deixei ligado direto na tomada. Rafaela de Sousa Dutra Chaves

Já tem uns dias que estou usando, como estamos em meio a muitos casos de dengue, estou deixando ele na tomada 24hs. E tem ajudado, de verdade, não fica uma muriçoca em casa. Até mosquitos comuns não entram em casa. Simone Arante de Amorim

Pontos de atenção

Há também consumidores que criticam o produto por não combater os mosquitos completamente, além de reclamações sobre o aroma e a luz do repelente elétrico. Confira os comentários avaliativos:

Funciona muito bem a longo prazo. Precisa de alguns dias pros mosquitos e insetos começarem a reagir com o repelente. Válido para quartos e escritórios. Sem cheiro desagradável. Raphael

Cheiro suave para mim, mas chegou a incomodar outras pessoas, então, é algo muito subjetivo se você vai tolerar ou não. Quanto aos mosquitos, achei que a ação é aceitável, funciona contra uns 80% deles. Maria

O produto ajuda a espantar os mosquitos, mas não mata, tem que deixar a porta do quarto aberta para saírem. Porém, apesar de ser indicado para crianças, ataca minha rinite, então não é suave. É bem bonito e tem uma luz azul bem suave. Fernanda H.

Não impediu totalmente que os mosquitos picassem meu filho à noite. Mas acho que ajudou. O refil dura bastante. Não sei se o meu veio com defeito mas, às vezes, ele vaza, fica melecado por fora e pinga no chão. Fora isso, é muito prático. Seria melhor se não tivesse nenhuma luz, pra não atrapalhar o sono. Larissa Parizotto Nicolletti

