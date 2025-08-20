Relator de caso MBRF no Cade defende Salic sem direitos políticos em nova empresa até nova análise

SÃO PAULO (Reuters) - A união da BRF com a Marfrig e a consequente formação da MBRF não é uma operação que incite preocupações concorrenciais na visão do relator da operação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas uma eventual fatia do fundo saudita Salic no novo grupo pode criar riscos.

Segundo o relator do caso e presidente do Cade, Gustavo Augusto de Lima, a operação anunciada este ano "não tem problemas concorrenciais, os problemas podem surgir apenas com a participação da Salic".

Lima se referiu à participação do fundo saudita na BRF e também na rival Minerva e as consequências dessas fatias em um eventual poder de voto da Salic na MBRF, caso a empresa do Oriente Médio opte por continuar no grupo combinado.

"Estamos falando de união de Marfrig e Minerva, talvez de uma forma hostil por meio de um terceiro...Isso não foi notificado, não foi explicado, não está dimensionado e as partes não se comprometeram a isso", disse Lima.

"A solução é simples: Aprova-se a operação e declara-se que os direitos (políticos) da Salic não poderão ser exercidos até que o tribunal (do Cade) se declare sobre o tema", votou Lima.

(Por Alberto Alerigi Jr.)