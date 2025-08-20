Topo

Notícias

Reino Unido proíbe propaganda do sabonete Sanex por 'estereótipo racial'

20/08/2025 08h47

O órgão regulador britânico de publicidade proibiu, nesta quarta-feira (20), um anúncio do sabonete líquido Sanex, de propriedade do grupo americano Colgate-Palmolive, por sugerir que a pele negra é "problemática" e a branca é "superior". 

A Autoridade de Normas Publicitárias (ASA, na sigla em inglês) afirmou que atuou após receber duas denúncias alegando que o anúncio televisivo perpetuava estereótipos negativos sobre pessoas de pele mais escura. 

O anúncio, exibido em junho, apresentava duas modelos negras com "pele seca e com coceira, o que é apresentado como problemático", enquanto uma modelo branca aparecia com a pele macia. 

Segundo o órgão regulador, "o anúncio pode reforçar o estereótipo racial negativo e ofensivo de que a pele negra é problemática e a pele branca é superior".

O órgão regulador determinou que o anúncio não deveria ser reexibido, pois violava as regras que proíbem publicidade prejudicial ou ofensiva. 

Segundo o comunicado da ASA, a Colgate-Palmolive, proprietária da marca Sanex, explicou durante a investigação que a "apresentação de modelos de diferentes origens e cores de pele" fazia parte de seu compromisso "com a diversidade", com a ideia de que o produto "é adequado para todos". 

A ASA reconheceu que a mensagem não foi intencional, mas alertou a empresa para "garantir que evite causar ofensas graves de cunho racial". 

"A nossa propaganda tinha como objetivo destacar a forma em que a nossa linha Skin Therapy favorece a saúde da pele, sem importar o tipo de pele", reagiu a Colgate-Palmolive nesta quarta-feira, acrescentando que está "ciente" da decisão.

ajb-zap/psr/es/aa

© Agence France-Presse

