Registros do grande júri de Jeffrey Epstein devem permanecer sob sigilo, decide juiz

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos negou, nesta quarta-feira, o pedido do Departamento de Justiça para liberar os registros do grande júri que indiciou o falecido financista Jeffrey Epstein por acusações de tráfico sexual.

A decisão do juiz distrital Richard Berman, com sede em Manhattan, ocorreu em um momento em que o presidente Donald Trump tenta reprimir o descontentamento de sua base conservadora com a forma como seu governo tem lidado com o caso.

Trump, um republicano, havia prometido tornar públicos os arquivos relacionados a Epstein se fosse reeleito e acusou os democratas de encobrirem a verdade. Mas, em julho, o Departamento de Justiça se recusou a divulgar material adicional de sua investigação sobre o caso e afirmou que uma lista de clientes de Epstein, anteriormente divulgada, não existia, enfurecendo partidários de Trump.

As provas vistas e ouvidas pelos grandes júris, que operam a portas fechadas para evitar interferência em investigações criminais, não podem ser divulgadas sem a aprovação de um juiz. Em julho, Trump instruiu a procuradora-geral Pam Bondi a buscar a aprovação para a divulgação do material do grande júri do caso de Epstein.

O grande júri que indiciou Epstein ouviu apenas uma testemunha, um agente do FBI, disse o Departamento de Justiça em um processo judicial em julho.

Epstein morreu por suicídio em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual. Ele havia se declarado inocente.

Sua morte na prisão e suas amizades com ricos e poderosos geraram teorias da conspiração de que outras pessoas importantes estariam envolvidas nos supostos crimes e de que ele teria sido assassinado. O médico legista chefe da cidade de Nova York atestou a morte de Epstein -- um suicídio por enforcamento.

Em 11 de agosto, um outro juiz de Manhattan, Paul Engelmayer, negou pedido semelhante do Departamento de Justiça para liberar o depoimento do grande júri e as provas do caso de Ghislaine Maxwell, a namorada de longa data de Epstein. Maxwell cumpre uma sentença de 20 anos de prisão após sua condenação em 2021 por recrutar meninas menores de idade para Epstein abusar.

Engelmayer escreveu que o público não aprenderia nada de novo com a divulgação de materiais do grande júri de Maxwell porque grande parte das evidências foi tornada pública em seu julgamento. O depoimento do grande júri não continha evidências de outras pessoas, além de Epstein e Maxwell, que tiveram contato sexual com menores, escreveu Engelmayer.

Maxwell havia se declarado inocente. Depois de perder uma apelação, ela pediu à Suprema Corte dos EUA que analisasse seu caso.

Em julho, um juiz da Flórida rejeitou o pedido do governo para liberar os registros do grande júri das investigações federais sobre Epstein em 2005 e 2007. Epstein cumpriu uma sentença de 13 meses depois de se declarar culpado em 2008 de uma acusação de prostituição em nível estadual, como parte de um acordo que agora é amplamente considerado muito brando.

(Reportagem de Luc Cohen, em Nova York)