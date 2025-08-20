Topo

Quem é Wagner Rosário, indicado por Tarcísio ao TCE de SP

20/08/2025 11h37

O controlador-geral do Estado de São Paulo, Wagner Rosário, foi indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Há uma cadeira vaga na Corte de Contas após o conselheiro Antônio Roque Citadini antecipar sua aposentadoria para esta terça-feira, 19.

A indicação do governador deve ser aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Rosário era o favorito para a indicação. A outra opção era o secretário da Casa Civil, Arthur Lima. O sucessor de Rosário na CGE será Rodrigo Fontenelle, controlador-geral do governo de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais.

O controlador-geral de São Paulo é ex-colega de Tarcísio na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Além disso, foram colegas de Esplanada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): Tarcísio na Infraestrutura e Rosário na Controladoria-Geral da União (CGU), órgão em que fez carreira como auditor e que também comandou durante o governo de Michel Temer (MDB).

Wagner Rosário, de 49 anos, é natural de Juiz de Fora, Minas Gerais. Prestou serviço militar entre 1992 e 2009, chegando à patente de capitão. Em 2009, ingressou na Controladoria-Geral da União. Foi servidor de carreira do órgão até maio de 2017, quando assumiu a pasta.

Rosário foi mantido no cargo durante a transição entre os governos Temer e Bolsonaro. Permaneceu à frente da CGU até dezembro de 2022. Em fevereiro de 2023, foi nomeado por Tarcísio para a Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Citadini deixou a presidência do TCE nesta terça, 19. A aposentadoria compulsória do conselheiro estava marcada para 2 de setembro. Ele planeja se candidatar à presidência do Corinthians. A eleição no clube está marcada para segunda-feira, 25.

