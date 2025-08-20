Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de espancar e matar uma jovem que se recusou a sair com ele durante um baile funk no morro da Coreia, na zona oeste da capital.

Quem é Coronel

Bruno é apontado pela polícia como o líder do tráfico na comunidade do Muquiço. O traficante é associado à organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), e é um dos chefes da facção em áreas da zona norte da capital, segundo as autoridades do estado.

Ele tem bastante influência dentro do TCP e é descrito como uma pessoa de perfil violento, que impõe medo aos moradores da região onde comanda. Bruno estava escondido no Complexo da Maré, mas voltou a circular livremente pelas áreas dominadas pelo TCP, como Vila Aliança e Coreia, na zona oeste.

Coronel possui uma ficha criminal extensa. De acordo com dados da PCRJ, o traficante detém 12 mandados de prisão pendentes.

Veja as acusações que pesam contra coronel: organização criminosa, homicídio qualificado, associação ao tráfico, roubo de veículo, lesão corporal, entre outros.

Coronel já ordenou ataques a agentes do Exército, em abril de 2019. De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio, foi Coronel o responsável por autorizar que criminosos atacassem dois blindados militares que tentavam entrar no Muquiço na época.

Em 2024, o Ministério Público do Rio denunciou Coronel por participação em uma chacina. Segundo a promotoria, o criminoso, ao lado de dois comparsas, foram os responsáveis por uma chacina ocorrida em março de 2021, no Parque de Madureira, na zona norte, que deixou três mortos e dois feridos.

Morte de jovem em baile

Sther Barroso dos Santos foi torturada e morta por se recusar a ficar com traficante Imagem: Reprodução

Sther Barroso dos Santos foi torturada em um baile funk na madrugada do domingo (17). Testemunhas e familiares relataram que a jovem foi violentamente agredida por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) após se recusar a sair da festa acompanhada pelo criminoso Bruno da Silva Loureiro, o Coronel.

Após espancarem Sther, os criminosos deixaram o corpo da vítima na frente da casa da família dela. Os parentes chegaram a socorrer a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas ela já chegou à unidade de saúde sem vida.

Sther tinha marcas de agressão por todo o copo e ficou com o rosto desfigurado. Exame feito no IML (Instituto Médico Legal) apontou que a vítima também teria sofrido violência sexual, segundo informações do Cidade Alerta Rio (RecordTV).

Nas redes sociais, familiares de Sther lamentaram a morte da jovem. A irmã dela, Stéfany, acusou Coronel de "tirar a vida" de Sther "covardemente". "Entregou minha irmã morta, desfigurada. Ele acabou com a vida dela no local onde estávamos refazendo a nossa vida. Minha irmã tinha sonhos, metas. Ela era só um bebê. Estávamos tão felizes conquistando nossas coisas. Destruiu minha família, acabou com a nossa vida".

Caso foi registrado no 34º DP (Bangu) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil disse que tem feito diligências para apurar as circunstâncias do crime, mas, até o momento, ninguém foi preso.