Topo

Notícias

Quem é Coronel, chefe do TCP suspeito de matar jovem que disse não a ele

O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", que é um dos líderes do TCP - Reprodução
O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", que é um dos líderes do TCP Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/08/2025 16h17

O traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como "Coronel", é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de espancar e matar uma jovem que se recusou a sair com ele durante um baile funk no morro da Coreia, na zona oeste da capital.

Quem é Coronel

Bruno é apontado pela polícia como o líder do tráfico na comunidade do Muquiço. O traficante é associado à organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), e é um dos chefes da facção em áreas da zona norte da capital, segundo as autoridades do estado.

Ele tem bastante influência dentro do TCP e é descrito como uma pessoa de perfil violento, que impõe medo aos moradores da região onde comanda. Bruno estava escondido no Complexo da Maré, mas voltou a circular livremente pelas áreas dominadas pelo TCP, como Vila Aliança e Coreia, na zona oeste.

Coronel possui uma ficha criminal extensa. De acordo com dados da PCRJ, o traficante detém 12 mandados de prisão pendentes.

Veja as acusações que pesam contra coronel: organização criminosa, homicídio qualificado, associação ao tráfico, roubo de veículo, lesão corporal, entre outros.

Coronel já ordenou ataques a agentes do Exército, em abril de 2019. De acordo com a Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio, foi Coronel o responsável por autorizar que criminosos atacassem dois blindados militares que tentavam entrar no Muquiço na época.

Em 2024, o Ministério Público do Rio denunciou Coronel por participação em uma chacina. Segundo a promotoria, o criminoso, ao lado de dois comparsas, foram os responsáveis por uma chacina ocorrida em março de 2021, no Parque de Madureira, na zona norte, que deixou três mortos e dois feridos.

Morte de jovem em baile

sther - Reprodução - Reprodução
Sther Barroso dos Santos foi torturada e morta por se recusar a ficar com traficante
Imagem: Reprodução

Sther Barroso dos Santos foi torturada em um baile funk na madrugada do domingo (17). Testemunhas e familiares relataram que a jovem foi violentamente agredida por traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) após se recusar a sair da festa acompanhada pelo criminoso Bruno da Silva Loureiro, o Coronel.

Após espancarem Sther, os criminosos deixaram o corpo da vítima na frente da casa da família dela. Os parentes chegaram a socorrer a jovem, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas ela já chegou à unidade de saúde sem vida.

Sther tinha marcas de agressão por todo o copo e ficou com o rosto desfigurado. Exame feito no IML (Instituto Médico Legal) apontou que a vítima também teria sofrido violência sexual, segundo informações do Cidade Alerta Rio (RecordTV).

Nas redes sociais, familiares de Sther lamentaram a morte da jovem. A irmã dela, Stéfany, acusou Coronel de "tirar a vida" de Sther "covardemente". "Entregou minha irmã morta, desfigurada. Ele acabou com a vida dela no local onde estávamos refazendo a nossa vida. Minha irmã tinha sonhos, metas. Ela era só um bebê. Estávamos tão felizes conquistando nossas coisas. Destruiu minha família, acabou com a nossa vida".

Caso foi registrado no 34º DP (Bangu) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil disse que tem feito diligências para apurar as circunstâncias do crime, mas, até o momento, ninguém foi preso.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19% no Brasil

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

Câmera flagra Porsche com Gato Preto e Bia Miranda passando sinal vermelho

Moraes: bancos que acatarem sanções dos EUA arriscam punição

O que diz emenda aprovada pela CCJ do Senado sobre o voto impresso? Entenda

Diálogo entre governo Petro e maior grupo do tráfico na Colômbia avança no Catar

Alckmin indica que Motta dará prioridade a plano para aliviar impacto de tarifaço

Bancos procuram ministros do STF após decisão de Dino

Por que a justiça manteve preso homem suspeito de matar namorada em Alphaville após recuo do MP

Veterinários investigam se cavalo estava vivo ou morto quando teve patas decepadas

Israel dá primeiros passos de operação militar para tomar Cidade de Gaza