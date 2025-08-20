Quando cai o Bolsa Família de setembro? Veja datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro já têm data definida, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário, e é organizado em etapas nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é adiantado para garantir a liberação antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro

Final do NIS 1: 17/09

Final do NIS 2: 18/09

Final do NIS 3: 19/09

Final do NIS 4: 22/09

Final do NIS 5: 23/09

Final do NIS 6: 24/09

Final do NIS 7: 25/09

Final do NIS 8: 26/09

Final do NIS 9: 29/09

Final do NIS 0: 30/09

Calendário de repasses até o fim do ano

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Tipos de benefícios incluídos no Bolsa Família

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir pelo menos R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses - pago a partir de setembro.

Regras para permanecer no programa

Para continuar recebendo, é necessário cumprir algumas condições nas áreas de saúde e educação, como:

assegurar que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam frequentando a escola;

realizar o pré-natal das gestantes;

acompanhar o crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter a vacinação em dia, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências, como ausência escolar ou atraso nas vacinas, pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental estar atento aos prazos e compromissos para evitar bloqueios nos pagamentos.