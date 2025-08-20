Vídeo flagra professora agredindo aluno com pilha de livros em escola no RS

Uma professora de um colégio particular em Caxias do Sul (RS) está sendo investigada por maus-tratos após agredir um aluno de quatro anos na cabeça com uma pilha de livros.

O que aconteceu

Vídeo registrou momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora, que não teve a identidade revelada, aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu na última segunda-feira (18), na escola Xodó da Vovó, e passou a ser investigado hoje pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.

Dois boletins de ocorrência foram registrados contra a educadora. Segundo a delegada responsável pelo caso, Thalita Andrich, da DPCA, os BOs foram abertos no mesmo dia da agressão pela família do aluno agredido e pela própria escola. Depois, um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a conduta da professora.

Criança machucou a boca e passou por exame pericial de lesão corporal. Agora, os investigadores aguardam o resultado final do laudo. De acordo com Andrich, o aluno também recebeu atendimento médico no CRAI (Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil) e foi levado pela família a um dentista particular para avaliação odontológica devido a um "afrouxamento" dos dentes e a lesões sofridas com a agressão.

Testemunhas começaram a ser ouvidas hoje. De acordo com Andrich, familiares da vítima e pessoas ligadas à escola prestaram depoimento na delegacia. Já a professora deve ser ouvida nos próximos dias.

Desde o início das investigações, outras duas famílias registraram ocorrências contra a mesma professora por maus-tratos. Segundo a delegada, que não entrou em detalhes sobre as denúncias, os relatos também serão apurados no decorrer das investigações.

A escola foi procurada pelo UOL para esclarecimentos, mas ainda não retornou. O texto será atualizado com eventuais manifestações do colégio.

A reportagem não conseguiu contato com os familiares da vítima e com a professora acusada. O espaço segue aberto para futuras manifestações das partes.