'Presidente, você voltou ao jogo', comemorou Malafaia após tarifaço dos EUA

O pastor Silas Malafaia afirmou para Bolsonaro que ele havia "voltado ao jogo" após o presidente Donald Trump anunciar um tarifaço de 50% ao Brasil, em julho deste ano. A troca de mensagens foi usada para embasar a operação de busca da PF contra o pastor nesta noite.

O que aconteceu

PF encontrou diálogos entre Malafaia e Bolsonaro em meio ao anúncio de Trump que iria tarifar o Brasil. Para os investigadores, dialogos mostra como Bolsonaro e seus aliados estavam querendo utilizar das sanções dos EUA para pressionar o Supremo a não condenar o ex-presidente, que será julgado em setembro por tentativa de golpe de Estado.

Diálogos mostram que Malafaia tentava alinhar estratégias e repassava material para o ex-presidente antes de divulgar em suas redes sociais. Na mensagem enviada dia 10 de julho, Malafaia se mostra otimista com a perspectiva de toda economia brasileira ser impactada para pressionar o STF a livrar o ex-presidente.

"PRESIDENTE! Você voltou para o jogo. Podem usar bravatas aqui, vão ter que sentar na mesa para negociar. Você

é o cerne da questão. Quem é o Brasil para peitar os EUA? Mico contra um gorila. O vídeo que vou postar daqui a pouco

eu vou ao cerne da questão. A próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. Vão dobrar a aposta

apoiando o ditador? DUVIDO!'

Mensagem de Silas Malafaia para Bolsonaro no Whatsapp

Na sequência, ex-presidente responde com memes e figurinhas. Ele chega a afirmar "Lula contra o padrão dólar", mas não faz mais comentários sobre a fala de Malafaia.

No dia seguinte, Malafaia dá mais "conselhos" ao ex-presidente e sugere que Tarcísio for a uma embaixada americana a pedido de Bolsonaro seria um "erro político". Pastor insiste na tese que eles deveriam aproveitar o tarifaço para pressionar pela anistia do ex-presidente.

"Se Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão que é o motivo principal da taxação - é só ler a carta, Lula vai deitar e rolar e sair por cima", para concluir - mais uma vez reiterando sua intenção criminosa - a finalidade de seu ajuste de vontades com JAIR MESSIAS BOLSONARO na coação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e na intenção de obstruir a Justiça: "O endereço para acordo é o STF, são os únicos que podem pressionar Lula e arrumar uma saída honrosa para eles que estão com o rabo na reta".

Trecho da representação da PF com mensagens de Silas Malafaia para Bolsonaro

a análise do material probatório arrecadado identificou que o indivíduo SILAS LIMA MALAFAIA, conhecido líder religioso, vem atuando de forma livre e consciente, em liame subjetivo com os demais investigados, na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas inverídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas que, em última instância, visam coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário, de modo a impedir que eventuais ações jurisdicionais proferidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) possam contrapor os interesses ilícitos do grupo criminoso

Trecho de representação da PF que motivou operação contra Malafaia