Presidente do conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria na ANP

20/08/2025 18h15

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira a renúncia de Pietro Mendes aos cargos de presidente do conselho de administração da companhia e membro do colegiado, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

A Petrobras acrescentou que, conforme estatuto social da companhia, o conselho poderá eleger o substituto em eleição válida até a próxima assembleia geral que vier a ocorrer.

A renúncia ocorre após o Senado Federal aprovar na véspera a indicação de Mendes para o cargo de diretor na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

