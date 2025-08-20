Presidente do conselho da Petrobras renuncia para assumir diretoria na ANP

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras informou que recebeu nesta quarta-feira a renúncia de Pietro Mendes aos cargos de presidente do conselho de administração da companhia e membro do colegiado, conforme fato relevante divulgado ao mercado.

A Petrobras acrescentou que, conforme estatuto social da companhia, o conselho poderá eleger o substituto em eleição válida até a próxima assembleia geral que vier a ocorrer.

A renúncia ocorre após o Senado Federal aprovar na véspera a indicação de Mendes para o cargo de diretor na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)