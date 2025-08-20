Pouso de avião dos EUA deixa dúvidas e deve ser esclarecido, diz professor

O pouso de um avião da Força Aérea dos Estados Unidos em Guarulhos precisa ser devidamente esclarecido diante das suspeitas levantadas sobre sua finalidade, afirmou Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da UFPB (Universidade Federal da Paraíba) em entrevista ao UOL News hoje.

Ontem, uma aeronave sem identificação da Força Aérea dos EUA pousou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP). De acordo com a GRU Airport, responsável pela administração do aeroporto, a operação foi autorizada pelo Ministério da Defesa, mas não foram fornecidos maiores detalhes.

O grande problema do pouso do avião é o momento político no qual ele ocorre. Há um tensionamento inédito nas relações entre Brasil e EUA desde a redemocratização, com disputas e intrigas no campo mais elevado da política entre os dois presidentes.

A vinda de um avião desses ao Brasil muito possivelmente foi informada às autoridades competentes. Caso contrário, ele teria sido interceptado em ar pelo sistema de defesa aérea nacional e obviamente teríamos notícias sobre isso.

É um avião importante para missões especiais, não apenas para o transporte de diplomatas como também de agentes de inteligência. Todos que acompanham a área sabem que a figura de diplomatas pode ser um histórico de cobertura para inserção ou infiltração de operativos de inteligência também. Isso suscita um conjunto de dúvidas que deverão ser esclarecidas no futuro. Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da UFPB

Teixeira ressaltou que, dado o delicado momento nas relações entre EUA e Brasil, a vinda do avião norte-americano deve ser tratada de forma transparente.

Dada a importância da notícia, seria interessante se as autoridades competentes emitissem notas informando a natureza dessa passagem da aeronave pelo Brasil. Em geral, ela traduz um significado político-estratégico profundamente relevante. Ele não é meramente um avião de transporte; faz isso no contexto de operações sensíveis.

A sua autonomia de voo e de abastecimento coloca esse tipo de aeronave para operações muito específicas. O próprio envio dele à região pode ter sido uma oportunidade para lhe permitir outra perna de transporte, em um objetivo de longo prazo, como também uma sinalização do governo dos EUA em relação ao Brasil dentro do escopo da crise que se desenrola no momento.

Tudo isso pode constituir uma indicação mais ampla de um relativo afastamento e uma mensagem de 'eu posso fazer isso'. Mas isso deverá ser informado pelas autoridades competentes nacionais sobre o propósito desse tipo de atuação no país. Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da UFPB

