Por que Trump quer prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA

A tensão entre os EUA e a Venezuela aumentou nos últimos dias, com mobilizações de tropas pelos dois países. O governo Trump quer prender Nicolas Maduro e até mesmo ofereceu uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 273,8 milhões) pelo presidente venezuelano.

Por que Trump quer prender Maduro?

Governo norte-americano diz que venezuelano se utiliza de cartéis para levar drogas letais para os EUA. "Organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o cartel dos Soles" estariam entre os grupos instrumentalizados pelo governo venezuelano.

A DEA (agência antidrogas dos EUA) afirma ter confiscado drogas e bens relacionados ao chavista. Conforme Bondi, foram retiradas do mercado "30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", além de "mais de US$ 700 milhões em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens".

Por isso, dobramos a recompensa para US$ 50 milhões. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes.

Pam Bondi, procuradora-geral dos EUA

Além da ligação com narcotráfico, país sul-americano é considerado "ameaça" à democracia. Desde 2020, "Maduro estrangulou a democracia e se agarrou ao poder", disse o secretário de estado norte-americano, Marco Rubio. "Afirmou ter vencido as eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, mas não apresentou nenhuma prova", completou, reafirmando que seu país "não o reconhece como presidente da Venezuela".

No início deste mês, governo Trump dobrou recompensa para US$ 50 milhões (R$ 273,8 milhões) por Maduro. O montante é oferecido em troca de "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela. A recompensa é a maior da história, superando o valor oferecido pelo paradeiro de Osama bin Laden.

Primeira recompensa por Maduro foi imposta por Trump em 2020. Na ocasião, os EUA ofereceram US$ 15 milhões por informações que levassem à sua prisão. Depois, o governo do ex-presidente Joe Biden aumentou o valor para US$ 25 milhões.

Porta-voz da Casa Branca afirmou ontem que EUA estão preparados para "usar toda sua força" para frear "fluxo de drogas em direção ao país". "O regime de Nicolas Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel de narcoterroristas e Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um líder desse cartel e fugitivo que foi indiciado nos EUA por tráfico de drogas", disse em coletiva de imprensa ontem.

Para Caracas, recompensa é "patética". "Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos essa operação grosseira de propaganda política", declarou o chanceler da Venezuela, Yván Gil, no Telegram.

Governo dos EUA enviou três navios militares para a costa Venezuelana

Washington afirma que medida é contra grupos do narcotráfico, que classifica como terroristas. A manobra permite que o enfrentamento seja considerado ação de "segurança nacional" e permita o uso de militares. O envio dos barcos foi revelado pela Reuters na segunda-feira e confirmado por diplomatas ao UOL.

Cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais estão sendo mobilizados para operação dos EUA no sul do Caribe. Também de acordo com a agência de notícias, aviões espiões P-8 e pelo menos um submarino de ataque estão a caminho. A previsão é que os barcos se aproximem da costa venezuelana hoje à noite.

Todas as opções estão na mesa, incluindo o envio de soldados. "O presidente Trump tem sido muito claro e consistente: ele está preparado para usar todos os elementos do poder dos EUA para frear o fluxo de drogas para nosso país e para levar os responsáveis à Justiça", disse Karoline Leaviit, porta-voz do governo dos EUA, ontem.

Reação da Venezuela

O governo da Venezuela afirmou que os EUA colocam em risco a "paz e a estabilidade" regional com a operação. Em comunicado publicado no Telegram, a diplomacia de Caracas afirmou ainda que "as acusações de Washington à Venezuela com o narcotráfico revelam a sua falta de credibilidade e o fracasso das suas políticas na região".

Depois de divulgada notícia sobre envio dos barcos, Maduro anunciou mobilização de 4,5 milhões de milicianos. Ele também classificou a ação dos EUA como "ameaça".

Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos, de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas.

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

Milícia foi criada pelo ex-presidente Hugo Chávez. Posteriormente, tornou-se um dos cinco componentes da Força Armada Nacional Bolivariana. Hoje, é composta por cerca de 5 milhões de reservistas, segundo dados oficiais.

Fuzis e mísseis para a força camponesa! Para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela.

Maduro durante anúncio

* Com informações de reportagens publicadas em 19/08/2025 e 20/08/2025.