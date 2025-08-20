Polônia fala em 'provocação' da Rússia após ser atingida por drone

O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, denunciou nesta quarta-feira (20) uma "provocação" da Rússia após a explosão de um drone russo em um campo em Osiny, no leste do país, durante a noite. O incidente não fez vítimas, nem causou grande destruição, mas deixou o governo da Polônia em alerta.

A explosão ocorreu em um milharal perto de Osiny, no leste da Polônia, a quase 100 quilômetros da capital Varsóvia. Esta região fica a cerca de 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

O ataque do drone russo, que ainda permanece sem uma explicação oficial, aconteceu no mesmo dia em que chefes do Estado-Maior das nações ligadas à Otan se reúnem para discutir a segurança das fronteiras dos países europeus.

O ministro polonês Wladyslaw Kosiniak-Kamysz não mediu palavras para relatar o incidente.

"Mais uma vez, enfrentamos uma provocação da Rússia com um drone."

O incidente com o drone russo ocorreu "em um momento específico, durante as negociações de paz e quando há esperança de que esta guerra (...) possa ter alguma chance de terminar, a Rússia, mais uma vez, provoca", acrescentou Wladyslaw.

O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, denunciou "uma nova violação do nosso espaço aéreo pelo leste". O representante do governo da Polônia escreveu na rede social X que "o Ministério das Relações Exteriores irá protestar contra o autor desta violação".

Segundo o general polonês Dariusz Malinowski, aquele "era um drone chamariz, que não estava armado, mas carregava uma ogiva autodestrutiva".

A imprensa polonesa postou um vídeo que mostra uma forte explosão durante a noite. Fotos de destroços, incluindo um motor e uma hélice, também foram publicadas.

Na madrugada de quarta-feira, a Rússia bombardeou duas regiões estratégicas da Ucrânia, em meio à ofensiva diplomática pela paz.

Não é a primeira vez que a Polônia é atingida

Em 2023, a Polônia denunciou um míssil russo, que havia cruzado seu espaço aéreo enquanto sobrevoava sua fronteira com a Ucrânia. Naquele momento, forças russas realizavam ataques com drones e mísseis contra o território ucraniano.

Em novembro de 2022, um míssil de defesa aérea ucraniano caiu sobre a cidade polonesa de Przewodow, perto da fronteira, matando dois civis. Inicialmente, surgiram dúvidas sobre se o dispositivo era russo, o que poderia ter elevado a temperatura entre os países e a uma possível escalada de desentendimentos, já que a Polônia é membro da Otan desde 1999.

