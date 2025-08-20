Polônia culpa Rússia por explosão de drone em seu território - Dispositivo aéreo de origem russa caiu em área rural no leste polonês. Varsóvia alertou Otan e acusou Moscou de "provocação".O ministro da Defesa polonês, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmou nesta quarta-feira (20/08) que um drone que caiu e explodiu em uma área rural na Polônia é de origem russa e classificou o episódio como uma provocação de Moscou.

Ele afirmou que o incidente se assemelha a casos em que drones russos entraram na Lituânia e na Romênia, e estariam ligados ao avanço da Rússia na Ucrânia. "A Rússia está mais uma vez provocando os Estados da Otan", disse o ministro.

O drone caiu em um campo próximo à vila de Osiny, cerca de 100 quilômetros a sudeste de Varsóvia, nas primeiras horas da manhã, no horário local.

Imagens divulgadas pelo site local LukowTV mostraram um clarão seguido de uma forte explosão. Janelas de várias casas vizinhas foram estilhaçadas, mas ninguém ficou ferido.

As autoridades de segurança encontraram destroços queimados de plástico e metal no local. O portal polonês Onet publicou fotos mostrando um motor carbonizado com hélice.

De acordo com o promotor responsável pelo caso, o impacto deixou uma cratera de aproximadamente 6 metros de diâmetro e 50 centímetros de profundidade. Ainda não está claro se a explosão ocorreu no ar ou apenas no choque com o solo.

O ponto da queda fica a 120 quilômetros da fronteira da Polônia com a Ucrânia e a cerca de 100 quilômetros da fronteira com Belarus, aliada de Moscou.

Tensões entre Varsóvia e Moscou crescem

Membro da União Europeia e da Otan, a Polônia é um dos principais apoiadores políticos e militares da Ucrânia. O país também se vê ameaçado pela Rússia e tem investido em um amplo rearmamento, inclusive construindo um "Escudo Oriental" em sua fronteira com o enclave russo de Kaliningrado.

Em novembro de 2022, um foguete atingiu a vila de Przewodów, no leste da Polônia, matando dois homens. O caso teria sido causado por um míssil antiaéreo ucraniano desviado de sua rota. Em março de 2024, um míssil russo que mirava a Ucrânia invadiu o espaço aéreo polonês.

O ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, afirmou no X que sua pasta apresentará um protesto contra a violação do espaço aéreo. "Mais uma violação do nosso espaço aéreo vinda do Leste confirma que a missão mais importante da Polônia em relação à Otan é a defesa do nosso próprio território", disse.

Otan se reúne para discutir garantias à Ucrânia

O incidente ocorre em meio a debates sobre o papel da Otan em oferecer garantias de segurança diante de um eventual acordo de paz entre Moscou e Kiev.

Os comandantes dos Exércitos dos países do Tratado discutem nesta quarta-feira quais compromissos de proteção a aliança poderia oferecer à Ucrânia. A Rússia defendeu que tentativas de resolver questões de segurança sem a participação de Moscou representam um "caminho para lugar nenhum".

Também nesta quarta-feira, a Otan enviou dois caças Eurofighter alemães em resposta a ataques aéreos russos contra a Ucrânia que se aproximaram da fronteira com a Romênia.

As aeronaves foram acionadas depois que sistemas de armas russos se aproximaram do espaço aéreo romeno, que também integra o espaço aéreo da Otan.

Os caças decolaram da base militar romena Mihail Kog?lniceanu, perto de Constan?a, e retornaram sem incidentes. Essa foi a primeira missão de alerta dentro de uma nova operação na região.

Os caças alemães fazem parte de uma unidade de reação rápida posicionada no local, pronta para decolar 24 horas por dia.

