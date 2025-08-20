Topo

Presos dois suspeitos de matar empresário com 18 tiros em saída de academia

Empresário Leonardo Siemman foi atingido por 18 tiros e morreu em 3 de fevereiro deste ano Imagem: Reprodução/Redes sociais
20/08/2025 15h11Atualizada em 20/08/2025 15h11

Dois homens foram presos ontem suspeitos de matar o empresário Leonardo Siemann, de 36 anos, com 18 tiros na saída de uma academia em Balneário Camboriú (SC), em 3 de fevereiro.

O que aconteceu

Um dos suspeitos, de 49 anos, foi identificado como membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e é apontado como o mandante do assassinato. As investigações indicaram que o crime teria sido motivado por dívidas relacionadas a negócios ilícitos entre a vítima e o homem.

Já o outro suspeito tem 30 anos. Ele foi responsável, segundo a polícia, por providenciar os veículos usados no crime.

A operação foi realizada com o apoio da Polícia Civil de Alagoas. O mandante também tem um mandado de prisão em aberto no estado por tráfico de drogas e organização criminosa.

Um terceiro homem, que estava com um dos suspeitos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Durante a ação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nas cidades de Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário Piçarras (SC) e Taboão da Serra (SP). As investigações ainda buscam identificar outros possíveis envolvidos no crime.

Relembre o caso

Leonardo Siemann deixava a academia quando foi surpreendido pelo atirador, que estava em uma motocicleta. A vítima ia em direção ao seu carro que estava estacionado, quando foi atingido por diversos disparos à queima-roupa.

Empresário morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas constatou que Leonardo já estava sem vida.

Câmeras de segurança mostraram que o suspeito esperou do lado de fora enquanto a vítima se exercitava. Na sequência, após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e foi escoltado por um comparsa em um carro.

Leonardo era dono de uma revendedora de carros em Itajaí, também no litoral norte catarinense. A vítima não tinha antecedentes criminais, era casado e deixou uma filha pequena.

