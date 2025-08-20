Topo

Notícias

Polícia Federal combate tráfico internacional de drogas em Guarulhos

20/08/2025 15h41

Uma operação deflagrada hoje (20) pela Polícia Federal (PF) prendeu lideranças de uma organização criminosa especializada em enviar drogas para a Europa utilizando alguns passageiros que passavam pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. A operação recebeu o nome de Mula D'Ouro II.

Segundo a PF, 14 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão - um deles preventivo - foram expedidos pela Justiça sendo cumpridos nas cidades de São Paulo, Mauá, Ferraz de Vasconcelos e Campinas.

Crimes 

Notícias relacionadas:

A investigação é um desdobramento de prisões realizadas em 2024, informou a PF. Elas identificaram dezenas de passageiros, os chamados mulas, que transportavam as drogas para a Europa por meio de cápsulas ingeridas.

Uma das pessoas presas hoje é um advogado suspeito de repassar informações sigilosas aos líderes do grupo criminoso, para que eles pudessem intimidar passageiros presos em flagrante para que não colaborassem com as investigações policiais.

Os investigados devem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e coação no curso do processo.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Petróleo sobe após queda de estoques nos EUA

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desprezo flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Oposição impõe derrota ao governo e elege um dos seus para presidir CPI do INSS

Dino diz que Brasil vive 'deserto institucional' e que há 'tentação' de ativismo judicial

Vance é vaiado em visita a tropas destacadas em Washington

Gato Preto é liberado da delegacia após bater Porsche em outro carro em SP

Deputados na Argentina rejeitam veto de Milei a fundos para pessoas com deficiência; falta Senado

Igreja centenária de 672 toneladas é movida por 5 km na Suécia; veja vídeo

5 meses após recuperar mercado chinês, exportação de frango argentina pode cair

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desrespeito flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19% no Brasil