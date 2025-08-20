PM é investigado por sexo com mulher em viatura enquanto marido dela grava

A Polícia Militar do Paraná instaurou um procedimento interno para investigar a conduta de um agente filmado fazendo sexo no capô de uma viatura, enquanto o marido da mulher assiste à cena.

O que aconteceu

Policial investigado integra o 8º Batalhão da PM de Paranavaí. Nas imagens, o agente aparece fardado enquanto mantém relações sexuais com uma mulher, na presença do marido dela, que apenas assiste. Não foi informado qual a data da gravação.

Vídeo da cena de sexo foi divulgado em um site de conteúdo adulto. Após a publicação da gravação na plataforma, o vídeo chegou ao conhecimento da PM na semana passada, ocasião em que o inquérito foi instaurado, segundo a própria corporação.

PM disse já ter identificado quem é o agente, mas o nome dele não foi divulgado. Por meio de nota, a corporação reforçou que "não compactua com condutas que afrontam os valores, princípios e normas que regem a instituição, nem com atitudes que possam comprometer a imagem da corporação perante a sociedade paranaense".

Na nota, a PM não informou se o militar foi afastado ou continua exercendo suas funções. Como o policial não teve a identidade divulgada, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento. O casal que aparece na gravação também não teve a identidade revelada.

Vídeo adulto

Gravação foi feita em uma região de canavial, naquilo que parece ser uma abordagem de rotina da PM. Nas imagens, é possível ver que o policial, sozinho, vai até o carro onde o casal estava e questiona o porquê de eles estarem ali. O militar percebe que a mulher já estava sem as roupas e orienta os dois a procurarem um motel, porque a região "é perigosa".

Casal diz que gosta de "aventura", e o PM questiona ao homem se a mulher é esposa dele. O homem responde que sim e, na sequência, o agente elogia a mulher, a chama de "linda" e "gostosa".

Mulher questiona ao PM se ele "gostou", o chama de "lindo" e faz proposta de sexo, porque seu marido, a quem ela chama de "corninho", gosta desse tipo de relação. O homem confirma a versão da esposa, diz que curte vê-la com outros caras e dá "permissão" para que o PM fique com sua companheira.

Agente aceita a proposta de sexo, o marido questiona se pode filmar, e o militar autoriza. No ato consumado, o PM aparece fardado com o uniforme da corporação e transa com a mulher no capô da viatura. Depois, ele vai embora e não autua o casal por atentado ao pudor.

Sexo em local público é crime. O artigo 233 do Código Penal brasileiro prevê punição para a prática de atos que ofendam o pudor em locais públicos ou abertos ao público, com pena de três meses a um ano de detenção, ou pagamento de multa.