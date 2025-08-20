Policial de folga é roubado, atira 10 vezes e mata assaltante em SP

Topo

Um homem de 26 anos foi morto a tiros após assaltar um policial militar de folga no bairro de Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Policial foi abordado por motociclista na noite do domingo, quando esperava um carro por aplicativo. A ação criminosa durou menos de 30 segundos e aconteceu na rua Erico Verissimo, pouco antes das 19h.

Câmera de segurança flagrou a ação e vídeo mostra que, a princípio, PM entrega celular e mochila ao motociclista. O policial chega a virar de costas após entregar os pertences.

Quando o assaltante dá partida na moto para fugir, o policial atira 10 vezes. O assaltante foi levado a uma UPA de Rio Pequeno, mas teve a morte constatada na unidade de saúde.

Identidade do homem morto não foi divulgada pela polícia. O caso é investigado como roubo e morte decorrente de intervenção policial pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Arma do PM foi apreendida para passar por perícia. Ele portava uma pistola .40 no momento do assalto.

