Topo

Notícias

PlayStation aumenta seus preços nos Estados Unidos

20/08/2025 18h50

A Sony anunciou, nesta quarta-feira (20), que o preço de seu console de videogames PlayStation 5 aumentará em 50 dólares (274 reais, na cotação atual) nos Estados Unidos, devido a um "ambiente econômico complexo".

As tarifas alfandegárias impostas pelo presidente americano, Donald Trump, elevaram o custo dos bens importados para o país, deixando empresas como a japonesa Sony decidir se repassam esse aumento aos consumidores.

"Semelhante ao que ocorre com muitos negócios globais, continuamos navegando em um ambiente econômico complexo", disse a vice-presidente de marketing global da Sony Interactive Entertainment, Isabelle Tomatis.

Inicialmente os Estados Unidos ameaçaram o Japão com a imposição de tarifas de 25%, mas por fim concordaram com uma taxação de 15%.

"Como resultado, tomamos a difícil decisão de aumentar o preço de varejo recomendado para os consoles PlayStation 5 nos Estados Unidos", afirmou a executiva.

Assim, o novo preço do PS5 será de 550 dólares (3.010 reais), com uma "Edição Digital" por 500 (2.736 reais) e uma versão "Pro" por 750 (4.104 reais), de acordo com Tomatis.

Em maio, a Sony advertiu que estava considerando ajustes de preços nos Estados Unidos ao estimar que as tarifas poderiam custar à companhia cerca de 680 milhões de dólares (3,72 bilhões de reais) no ano fiscal.

As empresas americanas também sentem os efeitos das novas tarifas. A gigante de cosméticos Estée Lauder estimou recentemente que o impacto seria de 100 milhões de dólares (547 milhões de reais) para o ano fiscal de 2026 e planeja ajustes de preços para mitigar o custo adicional.

Por sua vez, o gigante de lanches e refrigerantes PepsiCo pode subir seus preços em 10% para amenizar os efeitos das sobretaxas, em particular aquelas que incidem sobre o alumínio importado usado nas latas de suas bebidas, segundo a revista especializada Beverage Digest.

Enquanto isso, o fabricante de bebidas energéticas Monster Beverages avalia elevar seus preços devido a um "panorama aduaneiro complexo e dinâmico", de acordo com seu diretor executivo, Hilton Schlosberg.

gc-juj/sla/cjc/nn/ic/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

PF diz que Bolsonaro discutiu pedir asilo político a Milei

Silas Malafaia é alvo de busca da PF ao desembarcar no Galeão, no Rio

Fed mais preocupado com risco inflacionário do que com desemprego nos EUA

PF indicia Bolsonaro e Eduardo por atrapalhar ação sobre trama golpista

Chefe de gabinete de Zelenskiy diz que trabalho prossegue sobre componente militar das garantias de segurança

PlayStation aumenta seus preços nos Estados Unidos

PM é investigado por sexo com mulher em viatura enquanto marido dela grava

TCU aponta para problema estrutural na governança e gestão de risco climático no Brasil

Wall Street fecha em baixa

SP: Câmara aprova PL que prevê derrubar árvores para expandir Butantan

MPT-PB pede bloqueio de até R$ 20 milhões em bens de Hytalo Santos e marido