Plataforma inDrive lança vertical financeira no Brasil com crédito a motoristas

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de transporte de passageiros inDrive, atualmente com sede nos Estados Unidos, lançou nesta quarta-feira a sua vertical de serviços financeiros no Brasil, oferecendo crédito de até R$3 mil aos seus mais de 1,6 milhão de motoristas parceiros.

A nova vertical inDrive.Money tem parceria com a fintech brasileira EmpreX, especializada em financiamento para pequenas empresas e prestadores de serviços.

Fundada na Rússia, a inDrive possui operações em 48 países e concorre com o serviço de transporte de passageiros por aplicativo da norte-americana Uber e da chinesa 99.

"O Brasil é um dos nossos mercados mais importantes globalmente, com centenas de milhares de motoristas parceiros que dependem da renda da plataforma", disse Aleksandr Kurchin, head de growth do inDrive.Money, em comunicado à imprensa.

De acordo com o executivo, a decisão de oferecer o serviço no Brasil ocorre após experiência no México, Colômbia e Peru.

O inDrive.Money está disponível em cerca de 90 locais, incluindo capitais como Manaus, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte e Florianópolis, além de cidades de médio porte como Campinas (SP) e Marabá (PA). Mas a empresa tem como objetivo expandir o produto para todas as cidades onde atua no Brasil.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )