PIB potencial do Brasil cresceu de 1,5% em 2024 para cerca de 2% agora, diz JP Morgan

São Paulo

20/08/2025 18h36

A economista-chefe do JPMorgan na América Latina, Cassiana Fernandez, calcula que o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil cresceu de 1,5% em 2025 para cerca de 2%, até um pouco mais, em 2025, mencionando que o País avançou com várias reformas estruturais desde 2016.

"Acredito que o PIB potencial subiu de 1,5% no passado para algo perto de 2% ou acima", disse, ponderando que ainda assim o valor é muito abaixo do que o País cresceu nos últimos anos.

A economista observa que o mercado financeiro subestimou o crescimento da atividade econômica do Brasil nos últimos quatro anos, e que é preciso avaliar se não há algo mais estrutural acontecendo na economia e que possa explicar isso.

Salvo a Argentina nos últimos dois anos, não há economia que tenha avançado tanto com reformas estruturais desde 2016 quanto o Brasil, segundo Fernandez. "É insuficiente? Claro que é insuficiente, mas avançamos bastante", afirmou. Ela acrescenta que muitas das reformas são difíceis de mensurar, por exemplo o impacto do Pix, da revolução tecnológica no PIB potencial, visto que o sistema de pagamentos instantâneo do BC não foi feito em outro país.

As declarações foram dadas no painel Perspectivas dos Economistas para Brasil, durante a 26ª Conferência Anual do Santander.

