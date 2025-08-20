Topo

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Allan dos Santos em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan Imagem: Reprodução/YouTube Pânico
Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 16h07Atualizada em 20/08/2025 16h07

A Polícia Federal indiciou o blogueiro Allan dos Santos por crime de difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime contra a jornalista Juliana Dal Piva.

O que aconteceu

O blogueiro teria cometido crimes contra a honra da jornalista e "incitado a desordem", segundo a PF. "O que contribui para a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política."

Crime de difamação foi cometido após o blogueiro imputar a Dal Piva uma confissão de plano para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Isso ocorreu em junho de 2024. A pena pode ser triplicada por se tratar de crime cometido em redes sociais.

Além de difamação, o blogueiro cometeu crime de injúria por "ofender a dignidade e o decoro da jornalista" com expressões ofensivas em seu site. Assim como o outro crime, a pena pode ser triplicada por ter sido veiculado nas redes sociais.

Para escapar de decisões do STF que o proíbem de ter redes sociais, Allan foi responsável pela "criação de múltiplos perfis". Com isso, a PF afirma que Allan dos Santos "teria sistematicamente desrespeitado decisões do Supremo Tribunal Federal", cometendo o crime de desobediência.

Postagens de blogueiro demonstram a "natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos", diz o relatório. "Com base nos fatos apresentados, a investigação criminal aponta com grande certeza para o indiciamento de Allan Lopes dos Santos pelos crimes de difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime."

Allan dos Santos mora nos Estados Unidos desde 2020. Ele é investigado também em outro inquérito da PF, que apura sua atuação em uma campanha para atacar e expor dados de investigadores que trabalharam nos casos envolvendo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados. Em abril, o blogueiro foi multado em R$ 15 mil, também por usar as redes sociais.

Em conclusão, os elementos probatórios coletados até o momento, como as mensagens falsas e ofensivas , a confirmação da manipulação do conteúdo , os insultos proferidos , a criação sistemática de novos perfis para burlar ordens judiciais e o conteúdo de incitação, constituem um robusto conjunto de indícios de autoria e materialidade para os crimes de difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime.
Relatório da PF

