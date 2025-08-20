Topo

Notícias

Moraes vê liderança de Malafaia para pressionar STF com tarifaço dos EUA

Silas Malafaia em ato em defesa de Jair Bolsonaro, em fevereiro de 2024 - Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress
Silas Malafaia em ato em defesa de Jair Bolsonaro, em fevereiro de 2024 Imagem: Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

20/08/2025 19h23Atualizada em 20/08/2025 20h10

A Polícia Federal realizou na noite de hoje buscas contra o pastor Silas Malafaia no inquérito que investiga a tentativa de obstruir o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ao determinar as medidas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), diz que "Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado".

O que aconteceu

Moraes determinou medidas cautelares, mas não prisão. Malafaia está proibido de deixar o país, teve a determinação de ter o passaporte apreendido e não pode se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e de Jair Bolsonaro (PL) de obstruir o julgamento do ex-presidente no STF.

Pastor teve o celular apreendido pela PF. Segundo o UOL apurou, esse foi um dos itens que a corporação apreendeu durante a operação, feita após ele desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, vindo de Lisboa, em Portugal.

Busca foi baseada em trocas de mensagens entre Bolsonaro e Malafaia. A PF identificou diálogos entre os dois, por WhatsApp, que mostram Malafaia atuando em conjunto com Bolsonaro para atacar ministros do STF, segundo os investigadores.

Malafaia sugeriu pressão com tarifaço. Em um dos diálogos, Malafaia chega a sugerir para Bolsonaro "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA] vai ser suspensa". Ele chega a sugerir a Bolsonaro, no dia em que o tarifaço foi anunciado, a afirmar que não quer ver os ministros do STF e suas famílias afetadas pelos EUA e que, para isso, seria necessária a "anistia".

Diálogos expõem esforço e articulação de Malafaia para vincular o fim do tarifaço e a não sanção a ministros do STF à anistia de Bolsonaro. É a primeira vez que a PF encontra conversas mostrando essa articulação envolvendo diretamente Bolsonaro.

Efetivamente, as mensagens identificadas através da extração realizada pela Polícia Federal no celular apreendido de Jair Messias Bolsonaro indicam que Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução de Justiça

Há fortes evidências, ainda, de que Silas Lima Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada, destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, no contexto de milícias digitais, em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no Inq. 4.874/DF, conforme mensagem anteriormente descrita.
Trecho da decisão de Alexandre de Moraes que autorizou a busca

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Dupla Sena: Prêmio estimado é de R$ 4 milhões; confira dezenas sorteadas

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 145 milhões; veja números e trevos

PL sobre adultização não pode flexibilizar punição a redes, diz ministra

Malafaia chamou Eduardo de 'babaca' em áudio a Bolsonaro: 'Dei esporro'

Vídeo é de ato contra Maduro, e não festa por tropas dos EUA na Venezuela

Bolsonaro planejou pedir asilo político na Argentina em 2024 (PF)

Putin não citou o Brasil após encontro com Trump

PF diz que Bolsonaro discutiu pedir asilo político a Milei

Moraes vê liderança de Malafaia para pressionar STF com tarifaço dos EUA

PF indicia Bolsonaro e Eduardo em inquérito sobre sanções dos EUA

Moraes determina busca e apreensão contra Silas Malafaia