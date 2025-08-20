Moraes vê liderança de Malafaia para pressionar STF com tarifaço dos EUA

A Polícia Federal realizou na noite de hoje buscas contra o pastor Silas Malafaia no inquérito que investiga a tentativa de obstruir o julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Ao determinar as medidas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), diz que "Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado".

O que aconteceu

Moraes determinou medidas cautelares, mas não prisão. Malafaia está proibido de deixar o país, teve a determinação de ter o passaporte apreendido e não pode se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e de Jair Bolsonaro (PL) de obstruir o julgamento do ex-presidente no STF.

Pastor teve o celular apreendido pela PF. Segundo o UOL apurou, esse foi um dos itens que a corporação apreendeu durante a operação, feita após ele desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, vindo de Lisboa, em Portugal.

Busca foi baseada em trocas de mensagens entre Bolsonaro e Malafaia. A PF identificou diálogos entre os dois, por WhatsApp, que mostram Malafaia atuando em conjunto com Bolsonaro para atacar ministros do STF, segundo os investigadores.

Malafaia sugeriu pressão com tarifaço. Em um dos diálogos, Malafaia chega a sugerir para Bolsonaro "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA] vai ser suspensa". Ele chega a sugerir a Bolsonaro, no dia em que o tarifaço foi anunciado, a afirmar que não quer ver os ministros do STF e suas famílias afetadas pelos EUA e que, para isso, seria necessária a "anistia".

Diálogos expõem esforço e articulação de Malafaia para vincular o fim do tarifaço e a não sanção a ministros do STF à anistia de Bolsonaro. É a primeira vez que a PF encontra conversas mostrando essa articulação envolvendo diretamente Bolsonaro.

Efetivamente, as mensagens identificadas através da extração realizada pela Polícia Federal no celular apreendido de Jair Messias Bolsonaro indicam que Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução de Justiça