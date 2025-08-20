Topo

PF encontra documento no celular de Bolsonaro com pedido de asilo político a presidente argentino

20/08/2025 19h44

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - Uma investigação da Polícia Federal encontrou um documento no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro com um pedido de asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei, segundo o relatório final das apurações divulgado nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A revelação consta nas conclusões da PF, citadas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, no âmbito da investigação em que Bolsonaro é acusado de tentar interferir no processo em que é acusado de tentativa de golpe de Estado após a derrota na eleição presidencial de 2022.

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina, notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal, com a identificação de materialidade e autoria delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, praticados por organização criminosa", disse a PF em relatório.

Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado que está nos Estados Unidos, foram indiciados no relatório final da PF pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado de Direito.

As defesas de Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro não responderam de imediato a pedidos de comentários.

Moraes determinou a intimação da defesa de Bolsonaro para que, em 48 horas, preste esclarecimentos sobre "os reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga".

(Reportagem adicional de Luciana Magalhães, em São Paulo)

