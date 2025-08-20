Topo

Petróleo sobe 2% com queda nos estoques dos EUA

20/08/2025 18h22

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de cerca de 2% nesta quarta-feira, com uma queda semanal maior do que a esperada nos estoques de petróleo dos Estados Unidos.

O movimento ocorreu enquanto os investidores aguardavam os próximos passos nas negociações para acabar com a guerra na Ucrânia, com as sanções sobre o petróleo russo permanecendo em vigor por enquanto.

Os contratos futuros do petróleo Brent subiram 1,6%, para fechar a US$66,84 por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 1,4%, para fechar a US$63,21.

A Administração de Informações sobre Energia dos EUA informou que as empresas de energia retiraram 6 milhões de barris de petróleo dos estoques durante a semana encerrada em 15 de agosto. [EIA/S] [API/S]

Isso foi maior do que a retirada de 1,8 milhão de barris prevista pelos analistas em uma pesquisa da Reuters e o declínio de 2,4 milhões de barris que as fontes do mercado disseram que o grupo comercial Instituto Americano do Petróleo citou em seus números na terça-feira.

"Tivemos uma redução decente no volume de petróleo. Vimos uma recuperação nas exportações... Isso e a forte demanda das refinarias realmente fazem deste um relatório altista", disse John Kilduff, sócio da Again Capital.

Na terça-feira, os preços do petróleo caíram mais de 1% - com o WTI fechando em seu nível mais baixo desde 30 de maio - devido ao otimismo de que um acordo para acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia parecia mais próximo.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Alex Lawler em Londres; reportagens adicionais de Arathy Somasekhar em Houston, Colleen Howe em Pequim e Jeslyn Lerh em Cingapura)

