Petróleo fecha em alta com tensões geopolíticas e estoques menores nos EUA

São Paulo

20/08/2025 16h39

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 20, com investidores atentos às compras de óleo russo e às tensões geopolíticas globais, bem como a notícia de que os estoques da commodity nos Estados Unidos recuaram mais do que o esperado na semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,52% (US$ 0,94), a US$ 62,71 o barril. Já o Brent para mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 1,59% (US$ 1,05), a US$ 66,84 o barril.

Conselheiro do presidente dos EUA, Peter Navarro, voltou a criticar, nesta quarta-feira, a compra de petróleo da Rússia pela Índia e disse que, se os indianos interrompessem a compra, isso ajudaria a acabar com a guerra da Ucrânia.

Segundo a BOK Financial, os relatos de que a Índia comprou mais óleo russo podem ser um sinal de que as sanções podem ser flexibilizadas, enquanto os fatores positivos de curto prazo incluem o estoque de petróleo bruto dos EUA abaixo da média de cinco anos e a demanda por combustível de aviação quase recorde para esta época do ano.

Os estoques americanos de petróleo recuaram 6,014 milhões de barris, a 420,684 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda menor, de 1,5 milhão de barris.

No Oriente Médio, as tensões continuam, com o exército de Israel convocando dezenas de milhares de reservistas para uma operação militar ampliada na Cidade de Gaza. O governo israelense deu também aprovação final, nesta quarta-feira, para um polêmico projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada, que efetivamente dividiria o território em dois.

Apesar dos conflitos comerciais e geopolíticos em jogo, o MUFG afirma que os preços do petróleo devem baixar até o fim do ano, já que é esperada uma oferta excedente pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados(Opep+). O banco japonês projeta que o Brent cairá para US$ 65 por barril até dezembro.

*Com informações da Dow Jones Newswires

