Petrobras inicia contratação para 1ª planta de BioQAV e diesel renovável em São Paulo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras iniciou o processo de contratação para construir a sua primeira planta dedicada à produção de BioQAV e de diesel renovável, na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP), informou a companhia em comunicado nesta quarta-feira.

O projeto prevê capacidade de processamento de cerca de 950 mil toneladas por ano de matérias-primas de origem vegetal e gordura animal, gerando uma capacidade de produção de até 16 mil bpd de renováveis, incluindo BioQAV e diesel renovável.

Os contratos devem ser assinados no segundo semestre de 2026 e as obras iniciadas no fim do mesmo ano, afirmou a companhia. Devem ser gerados, aproximadamente, três mil postos de trabalho para a execução das obras.

A companhia detalhou que o projeto foi dividido em cinco pacotes de contratação, sendo que a licitação do primeiro já está aberta e refere-se à unidade de pré-tratamento, responsável pela retirada das impurezas da matéria-prima para posterior conversão nos produtos BioQAV e diesel 100% renovável.

A projeção é que sejam instalados tanques para armazenamento de derivados e de matérias-primas como óleo de soja e sebo bovino provenientes, principalmente, das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

"A planta dedicada para a produção de combustíveis renováveis na RPBC e a oferta de novos produtos ao mercado serão um marco no desenvolvimento sustentável a que estamos nos propondo", disse no comunicado a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Renata Baruzzi.

(Por Marta Nogueira e Isabel Teles)