'Novo Mounjaro' tem resultado próximo ao da bariátrica, diz nutrólogo

Novos medicamentos semelhantes ao Ozempic e Mounjaro podem ser aliados importantes no combate à obesidade, avaliou o nutrólogo Paulo Gusmão no videocast Alt Tabet, do Canal UOL.

Segundo o médico, a eficácia dessas drogas já se aproxima dos resultados obtidos por cirurgias bariátricas. Ele destaca a Retatrutida, ainda em estudos, que promete redução de até 25% do peso total em um ano.

O Mounjaro apresenta resultados superiores no combate à obesidade, tanto na redução da circunferência abdominal quanto na perda de peso total. Essas medicações modernas estão se aproximando dos efeitos da cirurgia bariátrica. A Retatrutida, próxima medicação do mesmo fabricante, mostra resultados ainda melhores. Paulo Gusmão

O médico explica que a técnica de cirurgia bariátrica mais comum atualmente, a gastroplastia sleeve, tem resultados comparáveis ao do medicamento. "Apenas a bariátrica com bypass apresenta efeito superior, mas envolve um procedimento mais invasivo, com riscos e acompanhamento prolongado", continua.

Gusmão defendeu ampliar o acesso aos medicamentos: "Os remédios mais antigos já surfaram sozinhos numa onda. Vamos lá baixar esse preço, reduzir essa margem de lucro e colocar isso acessível na rede pública."

'Ozempic é coadjuvante, não protagonista no emagrecimento', diz médico

O uso do Ozempic, medicamento originalmente criado para diabetes tipo 2, vem ganhando espaço como auxiliar no emagrecimento por seu efeito supressor do apetite, segundo Gusmão. O médico ressalta que o remédio é eficiente, mas deve ser um coadjuvante em um processo que priorize reeducação alimentar e prática de exercícios físicos.

Essas medicações são eficazes, mas apresentam limitações. É fundamental trabalhar a consciência, pois nossa biologia e evolução não acompanham as mudanças do ambiente atual. Paulo Gusmão

'Suplementos não são essenciais para saudáveis', diz médico

O uso de suplementos como whey protein não é necessário para pessoas saudáveis, afirmou Gusmão. De acordo com o nutrólogo, uma alimentação equilibrada, com ingestão adequada de proteínas, supre todas as necessidades nutricionais.

Pessoas saudáveis conseguem manter boa forma física sem suplementos. Eles só são indicados quando a alimentação não é suficiente para suprir as necessidades. Paulo Gusmão

