Primeira viagem de Leão 14 será para o Líbano, informa cardeal

Papa Leão 14 durante sua primeira audiência com os membros da Cúria romana, o governo da Igreja Católica - Andreas Solaro - 24.mai.25/AFP
Papa Leão 14 durante sua primeira audiência com os membros da Cúria romana, o governo da Igreja Católica Imagem: Andreas Solaro - 24.mai.25/AFP

20/08/2025 11h20

O papa Leão planeja visitar o Líbano, anunciou hoje a autoridade católica sênior do país, no que poderia ser a primeira visita fora da Itália do novo líder da Igreja global.

O papa viajará ao Líbano "até dezembro", disse o cardeal Bechara Rai ao canal de televisão al-Arabiya.

Rai, líder da Igreja Católica Maronita, com 3,5 milhões de seguidores, não deu uma data específica para a visita, mas disse que "os preparativos já estão em andamento".

Uma autoridade libanesa familiarizada com o assunto confirmou que estavam sendo realizadas discussões sobre uma visita no final do ano, embora a data ainda não tenha sido finalizada.

Leão, o primeiro papa dos EUA, foi eleito pelos cardeais católicos do mundo em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco, que havia planejado visitar o Líbano, mas não pôde ir devido a problemas de saúde.

O Líbano é o lar de mais de dois milhões de católicos, de acordo com estatísticas do Vaticano.

Um porta-voz do Vaticano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as falas de Rai.

Uma autoridade do Vaticano, que pediu para não ser identificada, confirmou que a viagem estava sendo planejada e disse que ela poderia fazer parte de uma turnê que também incluiria a Turquia.

As viagens ao exterior se tornaram uma parte importante do papado moderno, com os papas buscando conhecer os católicos locais, difundir a fé e conduzir a diplomacia internacional. Elas geralmente atraem multidões de milhões de pessoas.

Francisco fez 47 visitas ao exterior durante seus 12 anos de papado, viajando para 68 países. Ele adotou a política de visitar países que geralmente não atraíam a atenção internacional como forma de destacar os problemas no que ele chamou de "periferias" do mundo.

Leão deve visitar a Turquia no final de novembro como parte das comemorações do 1.700º aniversário de um importante concílio da Igreja que ocorreu em Niceia, hoje chamada Iznik.

