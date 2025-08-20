Papa Leão estabelece dia de jejum e orações pela paz na sexta-feira

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão pediu aos católicos e a outros fiéis religiosos que observem um dia de jejum e orações pela paz no Oriente Médio, na Ucrânia e em outras áreas do mundo devastadas pela guerra na sexta-feira, 22 de agosto.

"Como nossa Terra continua a ser ferida por guerras na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões... Convido todos os fiéis a viverem o dia 22 de agosto em jejum e oração", disse o pontífice durante sua audiência semanal no Vaticano nesta quarta-feira.

Leão sugeriu que os fiéis peçam a Deus para "nos conceder paz e justiça e enxugar as lágrimas daqueles que sofrem por causa dos conflitos armados em andamento".

Leão, o primeiro papa dos Estados Unidos, foi eleito pelos cardeais católicos do mundo em 8 de maio para substituir o falecido papa Francisco.

Ele fez vários apelos para acabar com a guerra na Ucrânia durante os primeiros meses de seu papado, e sua primeira ligação telefônica conhecida com um líder estrangeiro em maio foi para o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, com quem o papa também se encontrou pessoalmente em julho.

Os católicos têm a prática de jejuar nos feriados espirituais importantes ou antes deles, como uma forma de se aproximar de Deus em oração.

Francisco já havia convocado um dia especial de jejum e oração em outubro passado, no aniversário de um ano da guerra entre Israel e Hamas.