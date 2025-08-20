Topo

Otto Alencar encerra sessão da CCJ sem apreciar PEC da autonomia do BC

Brasília

20/08/2025 13h50

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar, encerrou no período da tarde desta quarta-feira, 20, a sessão desta quarta-feira mesmo sem a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Banco Central. A indicação de que isso ocorreria se deu já há alguns minutos, quando a CCJ começou a se esvaziar, sem os grandes nomes do Senado da base aliada e da oposição e com a saída do relator da PEC 65, Plínio Valério (PSDB-AM).

Sem o relator na Comissão, o texto de uma proposta não pode ser lido, nem por outra pessoa.

Além disso, não é comum as sessões da CCJ se estenderem após as 12 horas. Otto chegou com uma hora de atraso para a sessão prevista para começar às 9 horas, porque, de acordo com ele, foi chamado pelos parlamentares

Automaticamente, a apreciação da PEC 65 pelos parlamentares poderia já ficar remarcada para a semana que vem, mas, pelo rito do Senado, a matéria precisa ser pautada mais uma vez, o que nem sempre acontece. A reunião desta quarta foi pautada por um recuo do governo em relação à autonomia do BC.

