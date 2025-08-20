CPMI do INSS: Oposição quer ouvir Lupi e irmão de Lula e evitar tumultos

A oposição quer levar a CPMI do INSS para o colo do presidente Lula (PT). A direita planeja chamar Frei Chico, irmão do petista, para depor durante a investigação.

O que aconteceu

Frei Chico é vice-presidente de um sindicato suspeito de enganar aposentados. O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical aumentou a arrecadação de forma substancial nos últimos anos.

R$ 17 milhões, em 2019;

R$ 90 milhões, em 2023.

Convocar nomes ligados a Lula também está no cardápio da oposição. O ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, que estava no cargo quando o escândalo estourou, deverá ser chamado. Aliado de décadas do PT, ele reaviva o passado de suspeitas de corrupção do PT porque foi demitido pela então presidente Dilma Rousseff (PT) por suspeita de irregularidades.

O presidente da CPMI confirmou que Lupi deve ser convocado. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) declarou que é natural que quem passou pelo Ministério da Previdência Social no passado seja chamado a dar explicações.

O plano de trabalho da comissão começa a ser definido hoje. Viana se reúne com o relator, o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), às 16h. No encontro, a dupla vai discutir as diretrizes gerais dos trabalhos.

A tendência é um viés de oposição. Viana e Gaspar só chegaram aos cargos depois de uma articulação do PL que reuniu os votos suficientes para derrotar candidatos apoiados pelo governo.

Os discursos da oposição na sessão de hoje confirmou os alvos preferenciais. "O irmão do Lula tem que ser convocado. O Lupi também", afirmou o senador Cleitinho (Republicanos-MG) durante sua fala.

O "Careca do INSS" é outra figura a ser explorada pela oposição. Antônio Carlos Camilo Antunes é lobista e teve papel central nas fraudes. As investigações descobriram que ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores suspeitos de participação nos crimes.

O sigilo sobre visitas do "Careca do INSS" ao Senado é alvo da direita. Parlamentares da oposição ressaltam que não existe o menor sentido em não revelar com quem o lobista se reuniu e em quais datas esteve no Congresso Nacional. "[Convocar] O careca é fundamental", falou o senador Izalci Lucas (PL-DF).

A quantidade de requerimentos indica o apetite da oposição. O senador Izalci apresentou 300 pedidos de envio de documentos e solicitações para depoimentos.

O relator da CPMI apresentou mais de cem requerimentos. O deputado Alfredo Gaspar declarou que estava atuando como membro da comissão e que o posto ocupado agora exige respeito à vontade da maioria.

'Careca do INSS' é acusado de envolvimento no esquema bilionário de fraudes no INSS Imagem: Reprodução/Redes sociais

Manutenção da credibilidade

A oposição deseja evitar tumultos. Os principais nomes orientaram os integrantes da CPMI a manter a linha por entender que brigas que viram cortes no Instagram resultarão em perda de credibilidade dos trabalhos.

A intenção é desgastar Lula. O raciocínio é que revelar fatos que constrangem o governo federal alcança mais impacto quando têm origem em uma CPMI séria.

O presidente da comissão avisou que não aceitará "confusões". Viana falou duas vezes hoje que não pode haver falta de respeito com pessoas convocadas para depor e ressaltou que a ordem deve prevalecer durante as sessões.

Até deputados mercuriais prometem se controlar. Zé Trovão (PL-SC) é tão aguerrido que ficou de "segurança" durante o motim da oposição. O parlamentar disse ao UOL que acatará a recomendação do partido em manter a seriedade.

O relator da CPMI admitiu que as comissões estão desacreditadas. Alfredo Gaspar afirmou que pretende entregar resultados palpáveis para a população perceber que o trabalho é feito com correção e os culpados estão sendo cobrados.

A vitória da direita preocupou o governo. Havia expectativa de eleger um presidente e indicar um relator próximo ao Planalto e que desse pouca visibilidade à comissão. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi ao Palácio da Alvorada se reunir com Lula logo após a oposição vencer a eleição para presidente da CPMI.