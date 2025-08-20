Topo

OMC diz que China abriu disputa contra Canadá por sobretaxas e cotas sobre aço e alumínio

São Paulo

20/08/2025 12h41

A Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que a China abriu uma disputa contra o Canadá em razão de sobretaxas e cotas impostas a produtos de aço e alumínio.

Segundo comunicado da instituição, "a China solicitou consultas de disputa à OMC com o Canadá a respeito de medidas canadenses que impõem uma sobretaxa na forma de cotas tarifárias sobre a importação de determinados produtos de aço provenientes de países sem acordo de livre comércio com o Canadá, incluindo a China".

A OMC acrescentou que a contestação também envolve "uma sobretaxa sobre certos produtos de aço e alumínio que contenham aço ou alumínio originários da China".

O pedido de consultas, que marca o primeiro passo formal em uma disputa no organismo, foi distribuído nesta quarta-feira, 20, aos membros.

