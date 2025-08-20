Topo

Número de mortos em acidente de ônibus no Afeganistão sobe para 76

20/08/2025 02h39

O número de mortos do acidente entre um ônibus que transportava migrantes afegãos procedentes do Irã e outros dois veículos no oeste do Afeganistão subiu para 76, informou nesta quarta-feira o governo da província de Herat.

"No total, 76 cidadãos do país (...) perderam a vida no incidente e três estão gravemente feridos", disse Yousuf Saeedi, porta-voz do governo de Herat. 

A polícia do distrito de Guzara, perto da cidade de Herat, local do acidente na noite de terça-feira, informou que o ônibus colidiu com uma motocicleta e um caminhão-tanque que transportava combustível, o que provocou um incêndio. 

O ônibus transportava afegãos que haviam chegado recentemente do Irã e seguiam em direção à capital, Cabul.

Pelo menos 1,5 milhão de pessoas retornaram ao Afeganistão desde o início do ano, procedentes do Irã e do Paquistão, que expulsaram os migrantes depois de abrigá-los por décadas, segundo a agência da ONU para migrações. 

