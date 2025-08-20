Nu Asset lança ETF de contratos futuros de bitcoin negociados na B3

A Nu Asset, gestora de fundos de investimentos do Nubank, anuncia o lançamento de um fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) que oferece exposição a contratos futuros de bitcoin negociados na B3. O produto replica o Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR, desenvolvido pela Nasdaq exclusivamente para o novo veículo de investimento.

O ETF, chamado NBIT11, acompanha o desempenho dos contratos futuros de bitcoin com vencimento mensal mais próximo na Bolsa brasileira. Lançado em abril do ano passado, o contrato futuro de bitcoin local já movimentou mais de R$ 2 trilhões em volume financeiro.

O NBIT11 está disponível para negociação na B3 com valor estimado da cota no lançamento de R$ 50. Tem taxa de global cobrada de 0,50% ao ano e liquidez de um dia útil no resgate. A Nu Asset informa que a taxa cairá progressivamente à medida que o patrimônio do fundo crescer.

O Brasil é pioneiro nos ETFs de criptoativos à vista. Os primeiros foram lançados em 2021. Atualmente, a classe é a terceira maior em patrimônio líquido entre fundos de índice.

Estes fundos têm exposição direta às moedas digitais, fazendo a custódia das mesmas. Já o lançamento da Nu Asset, com contratos futuros, oferece uma exposição a papéis negociados na Bolsa. "O produto de futuros pode ser uma porta de entrada mais confortável", afirma Andrés Kikuchi, diretor executivo da Nu Asset Management.

Do ponto de vista de diversificação, os contratos futuros permitem exposição não apenas ao preço do bitcoin, mas também à dinâmica da curva de vencimentos. Isto abre espaço para estratégias como arbitragem, por exemplo.