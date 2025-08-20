Topo

Notícias

Nu Asset lança ETF de contratos futuros de bitcoin negociados na B3

São Paulo

20/08/2025 12h46

A Nu Asset, gestora de fundos de investimentos do Nubank, anuncia o lançamento de um fundo de índice (ETF, na sigla em inglês) que oferece exposição a contratos futuros de bitcoin negociados na B3. O produto replica o Índice Nasdaq Brazil Bitcoin Futures TR, desenvolvido pela Nasdaq exclusivamente para o novo veículo de investimento.

O ETF, chamado NBIT11, acompanha o desempenho dos contratos futuros de bitcoin com vencimento mensal mais próximo na Bolsa brasileira. Lançado em abril do ano passado, o contrato futuro de bitcoin local já movimentou mais de R$ 2 trilhões em volume financeiro.

O NBIT11 está disponível para negociação na B3 com valor estimado da cota no lançamento de R$ 50. Tem taxa de global cobrada de 0,50% ao ano e liquidez de um dia útil no resgate. A Nu Asset informa que a taxa cairá progressivamente à medida que o patrimônio do fundo crescer.

O Brasil é pioneiro nos ETFs de criptoativos à vista. Os primeiros foram lançados em 2021. Atualmente, a classe é a terceira maior em patrimônio líquido entre fundos de índice.

Estes fundos têm exposição direta às moedas digitais, fazendo a custódia das mesmas. Já o lançamento da Nu Asset, com contratos futuros, oferece uma exposição a papéis negociados na Bolsa. "O produto de futuros pode ser uma porta de entrada mais confortável", afirma Andrés Kikuchi, diretor executivo da Nu Asset Management.

Do ponto de vista de diversificação, os contratos futuros permitem exposição não apenas ao preço do bitcoin, mas também à dinâmica da curva de vencimentos. Isto abre espaço para estratégias como arbitragem, por exemplo.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

Por que Trump quer prender Maduro? Entenda as acusações dos EUA

Oposição derrota governo e cúpula do Congresso e elege presidente da CPMI do INSS

Igreja sueca chega a nova localização, aonde foi trasladada para evitar desabamento

Família Bolsonaro vive 'momento difícil', diz Zema após ataques de Carlos Bolsonaro

Grupos de ajuda humanitária dizem que materiais para abrigos ainda não estão entrando em Gaza

Expocacer: geadas podem comprometer mais de 400 mil sacas de café em MG

Quem é o jovem de 21 anos acusado mutilar patas de cavalo em Bananal

Itamaraty pede visto para Padilha participar de eventos nos EUA

Serviços secretos russos estariam recrutando menores para operações em países da UE

Portugal deixa de publicar concessão de igualdade de direitos e deveres a brasileiros