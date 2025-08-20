Topo

Samsung lança monitor com tela de 27 polegadas e maior tecnologia para jogo

Samsung lança monitor Essential S3 de 27 polegadas e taxa de atualização de 120Hz - Divulgação
Samsung lança monitor Essential S3 de 27 polegadas e taxa de atualização de 120Hz Imagem: Divulgação
Amanda Marques

20/08/2025 15h18

A Samsung lançou um novo monitor da linha Essential S3 nesta quarta-feira (20). O modelo tem duas opções de tamanho: 24 e 27 polegadas. Ambos têm taxa de atualização da linha: com 120Hz, que promete mais fluidez, seja para o uso no trabalho, casa ou durante os jogos, segundo a empresa.

Em março deste ano, a empresa apresentou os monitores Essential S3 nos tamanhos de 22, 24 e 27 polegadas, que chegavam com a taxa de atualização máxima de 100Hz. Com a nova versão, a expectativa é que o monitor proporcione movimentos suaves nas cenas e respostas mais rápidas.

Como é o monitor?

Dois tamanhos. Disponível em 24 e 27 polegadas, o monitor tem tela IPS com resolução FHD (1920 x 1080 pixels).

Design. O monitor Essential S3 conta com bordas finas, que ajudam na imersão dos conteúdos, de acordo com a Samsung.

Game Picture Mode. Conjunto de configurações que ajusta os jogos para preencher a tela com o máximo de detalhes, destacando cores e maior contraste de cenas. O modo pode ser útil principalmente em games com baixa iluminação.

Eye Saver Mode. O aparelho conta com proteção de visão ao reduzir a luz azul e tremulação de tela, ajudando no conforto dos olhos mesmo durante longos períodos de uso, segundo a Samsung.

Conexões. Na parte traseira do monitor, há duas conexões HDMI que permitem conectar simultaneamente diferentes dispositivos. Ao lado, está o botão de ligar e desligar.

Preço do monitor

O preço sugerido do novo monitor Essential S3, com 27 polegadas, é de R$ 1.105, enquanto o de 24 polegadas está R$ 779 no site oficial.

O Guia de Compras UOL encontrou o monitor de 24 polegadas por R$ 659 na Shopee ao aplicar o cupom "UOLSSG5PB". Confira a seguir os monitores:

