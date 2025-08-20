Topo

Novas chuvas deixam mais de 20 mortos no Paquistão

20/08/2025 06h05

Mais de 20 pessoas morreram em uma nova onda de chuvas de monção no Paquistão, informou a agência local de gestão de desastres nesta quarta-feira.

As chuvas torrenciais que afetaram o Paquistão durante a última semana provocaram inundações e deslizamentos de terra que destruíram vilarejos e deixaram centenas de mortos e dezenas de desaparecidos.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres informou nesta quarta-feira que mais 10 pessoas morreram em Karachi, a capital financeira do sul do país, nas inundações. Onze pessoas faleceram na região norte de Gilgit-Baltistan.

Mais de 400 pessoas morreram apenas em Khyber-Pakhtunkhwa, uma província montanhosa no noroeste, perto da fronteira com o Afeganistão, desde a semana passada.

Os deslizamentos de terra e as enchentes repentinas são frequentes durante a temporada de monções, que vai de junho a setembro. 

Quase 750 pessoas morreram desde o início da temporada de monções. 

O Paquistão é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas e enfrenta cada vez mais eventos meteorológicos extremos. 

As inundações de monções afetaram um terço do Paquistão em 2022 e deixaram quase 1.700 mortos.

