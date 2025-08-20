Topo

'Nenhum juiz brasileiro pode anular a Primeira Emenda', diz governo Trump

13.ago.2025 - Christopher Landau, subsecretário de Estado dos EUA Imagem: REUTERS/Luisa Gonzalez
Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 21h27Atualizada em 20/08/2025 21h46

O subsecretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, escreveu hoje no X que "nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a Primeira Emenda". O post foi republicado pela Embaixada dos EUA no Brasil.

O que aconteceu

Ele comentou a publicação do X em que a rede social acusa o Brasil de ameaçar a liberdade de expressão. "Enquanto a Administração de Donald Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos, pois nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro pode anular a Primeira Emenda. Ponto final".

Rede social de Elon Musk se manifestou em investigação comercial contra o Brasil. O X afirma que encaminhou ao USTR (escritório do representante de comércio dos EUA) suas "sérias preocupações" com a necessidade de proteção da liberdade de expressão e aplicação justa da lei no Brasil.

Lula planeja resposta a Trump na ONU

O presidente Lula está convocando seus auxiliares mais importantes para uma reunião na próxima terça-feira, em Brasília. O objetivo é criar uma frente unida no governo - e com aliados estrangeiros - para dar uma resposta conjunta às investidas de Trump contra o Brasil e contra o multilateralismo, segundo o colunista do UOL José Roberto de Toledo.

EUA aceitam conversar com o Brasil sobre "tarifaço". Representantes dos dois países conversarão sobre as tarifas de 50% impostas por Washington após o governo brasileiro acionar a OMC (Organização Mundial do Comércio), de acordo com a AFP.

