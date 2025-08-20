Topo

Como são os navios de guerra que os EUA mandaram para a Venezuela

USS Gravely
USS Gravely Imagem: Reprodução/Facebook
Do UOL, em São Paulo

20/08/2025 11h50

O governo Donald Trump enviou para a costa da Venezuela três navios militares, sob o argumento de que serão usados para lutar contra o tráfico de drogas em águas internacionais. Segundo a agência Reuters, além dos barcos, não se descarta o envio de aviões ou mesmo um submarino ao mar do Caribe.

Três destróieres com sistemas antimíssil e mísseis de ataque. Os navios são o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, da classe Arleigh Burke. Os três têm um sistema contra mísseis chamado Aegis —segundo o Congresso norte-americano, ele tem um conjunto de sensores, computadores e softwares que lançam armas e tem o nome do escudo mitológico que defendeu Zeus.

USS Sampson
USS Sampson
Imagem: Marinha dos Estados Unidos

Eles são capazes de operar em diferentes tipos de missões. Por serem da classe Arleigh Burke, são conhecidos pela versatilidade e potência de ataque, além da capacidade de defesa. Os navios podem atacar no ar, superfície e dentro da água.

USS Jason Dunham
USS Jason Dunham
Imagem: Reprodução/Facebook

A classe também é dotada de um sistema de filtragem de ar, que protege conta ataques químicos, biológicos e radioativos. Apesar de não comportarem helicópteros de forma permanente, eles têm dois hangares para a aeronave MH-60 Seahawk.

USS Gravely
USS Gravely
Imagem: Reprodução/Facebook

Os três navios pesam cerca de 9,2 toneladas cada um e têm 155 m de comprimento por 20 m de largura. Juntos, podem carregar cerca de 1.000 oficiais. Eles chegam à velocidade de 30 nós (56 km/h) e são equipados com mísseis Tomahawk, antissubmarino e de defesa.

