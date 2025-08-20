Topo

Notícias

Nasdaq e S&P 500 caem conforme investidores vendem ações de tecnologia e compram setores menos caros

20/08/2025 17h17

Por Johann M Cherian e Sanchayaita Roy e Carolina Mandl

(Reuters) - Os índices Nasdaq e S&P 500 caíram nesta quarta-feira, conforme investidores venderam ações de tecnologia e migraram para setores menos caros, enquanto também aguardam os comentários de autoridades do Federal Reserve em seu simpósio de Jackson Hole nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,26%, para 6.394,97 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,68%, para 21.170,19 pontos. O Dow Jones ficou estável, a 44.923,75 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Gato Preto é liberado da delegacia após bater Porsche em outro carro em SP

Deputados na Argentina rejeitam veto de Milei a fundos para pessoas com deficiência; falta Senado

Igreja centenária de 672 toneladas é movida por 5 km na Suécia; veja vídeo

5 meses após recuperar mercado chinês, exportação de frango argentina pode cair

Hamas diz que plano de conquista de Gaza mostra "desrespeito flagrante" de Israel pelos esforços de mediação

Com influência da IA, relatos de exploração sexual crescem 19% no Brasil

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria, desobediência e incitação ao crime

Câmera flagra Porsche com Gato Preto e Bia Miranda passando sinal vermelho

Moraes: bancos que acatarem sanções dos EUA arriscam punição

O que diz emenda aprovada pela CCJ do Senado sobre o voto impresso? Entenda

Diálogo entre governo Petro e maior grupo do tráfico na Colômbia avança no Catar