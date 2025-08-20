'Não pensávamos nos riscos': trilha ilegal ainda atrai aventureiros em SP

A Travessia do Funicular, em Paranapiacaba, tem pontes sem proteção e dormentes podres, mas segue atraindo grupos que ignoram os riscos e a proibição oficial.

O que aconteceu

A Travessia do Funicular é uma trilha ilegal e perigosa, mas continua sendo feita em Paranapiacaba. O trajeto, localizado na região da Serra do Mar, em Santo André, percorre uma antiga linha férrea desativada, passa por estruturas deterioradas e corta áreas privadas sob concessão da MRS Logística. Segundo a Prefeitura, já houve acidentes graves e o percurso não tem autorização dos órgãos competentes.

Agências promovem a trilha em redes sociais. Guias não credenciados e empresas de fora da cidade oferecem o passeio em grupos de mensagens e perfis públicos, com promessas de "aventura radical" e preços baixos. Uma excursão pode custar de R$ 250 a R$ 500, caso inclua transporte, alimentação e seguro. Procuradas, algumas agências não responderam até a publicação desta reportagem. Outras informaram não ter interesse em se pronunciar.

Comunidade online mantém prática ativa. Além das agências, há grupos no Facebook em que participantes buscam guias, marcam datas e compartilham registros da travessia. Em um dos vídeos, um organizador admite que a trilha é proibida, mas oferece remarcação caso o grupo seja impedido de entrar.

Comentários em grupo de Facebook mostram desprezo por riscos e fiscalização. Em uma comunidade dedicada à Travessia do Funicular, internautas tratam a proibição com ironia. "Lembrando que é uma trilha proibida e se for pego pode gerar multa ou até prisão, por isso eu sempre vou", escreveu um membro, em tom de deboche, num post publicado no dia 5. Outro usuário afirmou que o pior da trilha é "fugir dos guardas, passar as pontes, esquivar-se das cobras e sair ileso". Para outro internauta, que se diz frequentador assíduo do local, a Funicular é "a rainha das trilhas", e a fiscalização seria "só folclore": "Valeu cada vez que fui", completou.

Estevão Aguiar, 25, fez a trilha em 2019 e afirma que não repetiria a experiência Imagem: Reprodução/Instagram

A 60 metros de altura

Travessia tem túneis abandonados e pontes a 60 metros de altura. O percurso da Funicular se estende por cerca de 15 km de mata fechada, atravessa túneis abandonados e pontes suspensas com até 60 metros de altura. As estruturas estão deterioradas e sem proteção lateral, obrigando os visitantes a se equilibrar sobre trilhos de ferro, já que os dormentes de madeira estão podres.

Estevão Aguiar, 25, percorreu a trilha em 2019 com um grupo de amigos. Eles usaram o aplicativo Wikiloc para se orientar e caminharam por cerca de cinco horas até Paranapiacaba. "A gente atravessou pela parte de ferro, se equilibrando. A madeira estava podre", disse.

O grupo chegou a cogitar voltar diante das condições de uma ponte, mas decidiu seguir. "Na época, a gente nem pensava nos riscos. Era só adrenalina. Hoje tenho outra consciência. Não recomendo, mesmo tendo tido sorte de não enfrentar nenhum acidente", afirmou.

Foto mostra jovem pendurado em ponte a dezenas de metros de altura. Entre as imagens que publicou nas redes sociais, uma mostra Aguiar pendurado em uma viga de ferro da última ponte, a dezenas de metros de altura, sem qualquer proteção. Ele sorri para a câmera enquanto sustenta o corpo apenas com braços e pernas. "Foi na última ponte. Eu estava com outro amigo e falei: 'Me pendura aí e tira uma foto'", contou.

O que diz a lei

Travessia não integra o turismo autorizado. Segundo a Prefeitura de Santo André e a Fundação Florestal, a travessia passa por áreas de preservação ambiental e propriedades privadas, sem infraestrutura, controle ou liberação legal.

Visitar o local sem autorização pode ser crime ambiental. A prática viola a Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998), o Decreto 6.514/2008 e a Lei 9.985/2000, que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, além de configurar infrações administrativas.

Lei municipal exige guias credenciados e expõe falhas das agências ilegais. A legislação de Santo André (Lei nº 7.733/1998) determina que atividades ecoturísticas sejam acompanhadas por monitores autorizados. A Prefeitura também cita o Código de Defesa do Consumidor, apontando omissão de riscos, publicidade enganosa e exercício ilegal da profissão de guia.

Prefeitura aciona Ministério Público e pede investigação. Em nota, a administração afirma colaborar com apurações sobre possíveis crimes ambientais e que empresas que oferecem passeios clandestinos podem ser responsabilizadas nas esferas civil, administrativa e criminal.

Resgate difícil

Associação critica agências e alerta para riscos aos visitantes. Cristina Lima, presidente da Associação de Monitores Ambientais, afirma que grupos clandestinos colocam turistas em perigo e desvalorizam quem atua dentro da legalidade.

Agências vendem a trilha como passeio comum, mas sem segurança ou resgate garantido. "Esses grupos não têm preparo. Já vimos gente passando mal, escorregando em dormentes soltos, se ferindo nas pedras. E o pior é que nem sempre há socorro. Se algo grave acontece lá dentro, o resgate é difícil", diz Lima.

Trilha clandestina também ameaça a Mata Atlântica. Lima alerta para impactos ambientais como pisoteamento de espécies, descarte de lixo e risco de incêndio. Segundo ela, há monitoramento por parte dos órgãos oficiais, mas equipes são insuficientes para coibir todas as rotas irregulares.